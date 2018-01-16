"Укрзализныця" реструктуризировала $500 миллионов долга с помощью Concorde Capital

16 января, 2018, 13:33

Инвестиционная компания Concorde Capital выступила финансовым советником ПАО "Укрзализныця" в ходе получения согласия держателей еврооблигаций на изменение условий займа в размере $500 млн

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Успешное закрытие соглашения позволило госкомпании предупредить дефолтную ситуацию по еврооблигациям и не допустить одновременного досрочного возврата $ 500 млн. 26 декабря 2017 Национальный банк зарегистрировал изменения в договор займа от 19 февраля 2016 года, подписанного в рамках выпуска еврооблигаций.

Изменения в договоре займа предусматривают, в частности, исключение из случаев невыполнения обязательств просроченной внутренней задолженности. А также, в общем, исключения ссылок на любую задолженность, которая уже была реструктуризирована.

Кроме того, изменения предполагают отказ владельцев еврооблигаций компании от их права на ускоренный возврат займа, связанной с незаконченным реструктуризацией местной задолженности до 31 декабря 2017 года. Ранее держатели облигаций компании поддержали путем электронного голосования соответствующие изменения и утвердили их чрезвычайным решением на заседании, которое состоялось 8 декабря 2017.

"Компания получила возможность завершить процесс реструктуризации долга, обеспечить финансовую стабильность железнодорожной отрасли, а также сохранить кредитную историю и имидж добросовестного заемщика на международном рынке капиталов", - отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Этого удалось достичь, в том числе, благодаря работе советников. "Впервые финансовым советником у нас была компания из Украины, что нетипично для работы на рынках иностранного капитала. Но условия, которые мы получили в процессе, сэкономили для Укрзализныци значительные средства. Так, национальные финансовые игроки имеют достаточный уровень и на равных конкурируют с известными международными финансовыми игроками ", - сказал директор по экономике и финансам общества Андрей Рязанцев.