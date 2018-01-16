"Укрзализныця" получит 30 дизельных локомотивов General Electric

Об этом шла речь во время встречи посла Украины в США Валерия Чалого с исполнительным директором General Electric Рафаэлем Сантаной, сообщает диппредставительство в Facebook.

"Стороны согласились, что поставка первых 30 дизельных локомотивов серии "Evo" будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и компанией General Electric, что будет включать также сотрудничество в энергетической отрасли, инфраструктуре и медицине", – говорится в сообщении.

Особое внимание Чалый привлек к вопросу локализации производства новых локомотивов и модернизации существующего локомотивного парка на производственных мощностях Украины.

Ранее ПАО "Укрзализныця" провела переговоры с американской компанией General Electric. По словам главы "Укрзализныци", уже в сентябре-2018 в сотрудничестве с General Electric начнется масштабное обновление подвижного состава украинской железной дороги