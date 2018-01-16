 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныця" получит 30 дизельных локомотивов General Electric

Американская компания General Electric Transportation передаст Украине 30 дизельных локомотивов в рамках проекта модернизации "Укрзализныци"

Об этом шла речь во время встречи посла Украины в США Валерия Чалого с исполнительным директором General Electric Рафаэлем Сантаной, сообщает диппредставительство в Facebook.

"Стороны согласились, что поставка первых 30 дизельных локомотивов серии "Evo" будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и компанией General Electric, что будет включать также сотрудничество в энергетической отрасли, инфраструктуре и медицине", – говорится в сообщении.

Особое внимание Чалый привлек к вопросу локализации производства новых локомотивов и модернизации существующего локомотивного парка на производственных мощностях Украины.

Ранее ПАО "Укрзализныця" провела переговоры с американской компанией General Electric. По словам главы "Укрзализныци", уже в сентябре-2018 в сотрудничестве с General Electric начнется масштабное обновление подвижного состава украинской железной дороги

  • Более 17 тысяч украинцев провели новогоднюю ночь в поездах.
  • Напомним, 19 января по Киевскому железнодорожному кольцу будет курсировать ретропоезд. Во время путешествия ретропоездом пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать