"ДНР" до сих пор без мобильной связи. Людям предлагают звонить из таксофонов
16 января, 2018, 10:34
В "ДНР" людям предлагают звонить из таксофонов из-за того, что на оккупированной территории нет мобильной связи
Об этом сообщается на сайте боевиков.
В "ДНР" заявляют, что работа пророссийского мобильного оператора "Феникс" затруднена в связи якобы с большим количеством звонков внутри сети.
Поэтому боевики позволили людям совершать бесплатные звонки со всех таксофонов в "ДНР" на городские номера, номера "Феникса" и экстренных служб.
Также сообщают, что таксофоны принимают входящие звонки. Можно позвонить на номер, указанный на аппарате.
- Напомним, 11 января связь Vodafone исчез на неподконтрольных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. Vodafone - последний оператор работавший на неподконтрольных территориях Донбасса. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.
- Если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории, то компания вообще не сможет восстановить связь.
- СЦКК принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.
- Представители ОБСЕ подтвердили, что на оккупированных территориях Донбасса действительно не работают некоторые службы мобильной связи.
- В Донецке возле магазинов пророссийского мобильного оператора "Феникс" протянулись метровые очереди из желающих купить карточку мобильной связи.
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