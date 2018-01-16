"ДНР" до сих пор без мобильной связи. Людям предлагают звонить из таксофонов

16 января, 2018, 10:34

В "ДНР" людям предлагают звонить из таксофонов из-за того, что на оккупированной территории нет мобильной связи

Об этом сообщается на сайте боевиков.

В "ДНР" заявляют, что работа пророссийского мобильного оператора "Феникс" затруднена в связи якобы с большим количеством звонков внутри сети.

Поэтому боевики позволили людям совершать бесплатные звонки со всех таксофонов в "ДНР" на городские номера, номера "Феникса" и экстренных служб.

Также сообщают, что таксофоны принимают входящие звонки. Можно позвонить на номер, указанный на аппарате.