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"Бюджетникам ДНР" запретили ехать на подконтрольную Киеву территорию. Боятся, что их завербуют

Главарь "ДНР" Александр Захарченко запретил "бюджетникам" ехать на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщается на сайте боевиков.

Под ограничения попали работники госпредприятий и предприятий муниципальной формы собственности", в том числе школ и больниц.

В "ДНР" сообщают, что такое решение было принято "в связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей "ДНР", которые пересекают линию разграничения с Украиной".

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