"Бюджетникам ДНР" запретили ехать на подконтрольную Киеву территорию. Боятся, что их завербуют

16 января, 2018, 09:25

Главарь "ДНР" Александр Захарченко запретил "бюджетникам" ехать на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщается на сайте боевиков.

Под ограничения попали работники госпредприятий и предприятий муниципальной формы собственности", в том числе школ и больниц.

В "ДНР" сообщают, что такое решение было принято "в связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей "ДНР", которые пересекают линию разграничения с Украиной".