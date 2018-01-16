"Бюджетникам ДНР" запретили ехать на подконтрольную Киеву территорию. Боятся, что их завербуют
16 января, 2018, 09:25
Главарь "ДНР" Александр Захарченко запретил "бюджетникам" ехать на подконтрольную Украине территорию
Об этом сообщается на сайте боевиков.
Под ограничения попали работники госпредприятий и предприятий муниципальной формы собственности", в том числе школ и больниц.
В "ДНР" сообщают, что такое решение было принято "в связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей "ДНР", которые пересекают линию разграничения с Украиной".
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