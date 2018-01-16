Правительство отменило ряд актов, без которых невозможна реформа ГФС, - Минфин

16 января, 2018, 15:11

Министр финансов Александр Данилюк раскритиковал решение Кабинета министров об отмене некоторых актов, касающихся Государственной фискальной службы

Об этом глава Министерства финансов написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что пока был в командировке в США, правительство решило отменить акты, направленные на институциональную реформу ГФС. Они, в частности, касались реорганизации структуры, привлечения новых людей и окончательной ликвидации налоговой милиции.

По его словам, он эту ситуацию хочет изменить, ведь сейчас Минфин воплощает комплексную реформу ГФС. Она предусматривает усиление IT составляющей, перевод услуг в онлайн, автоматизацию процессов и тому подобное.

"Но это не даст результата без системной реформы ГФС, для которой нужна коренная реформа структуры, которая, в том числе, разорвет коррупционные связи на местах и позволит привлечь к работе в ГФС новых мотивированных людей с правильными ценностями", - подчеркнул Данилюк.

Ведь отмененные правительством акты предусматривали уменьшение полномочий руководителей областных ГФС. Это важно, поскольку сейчас существуют квоты, предполагающие распределение должностей в региональных таможнях и налоговых между сферами влияния.

"Контролируя региональные органы ГФС, местные «князьки» и их друзья в Киеве наживаются на бизнесе, откатах, контрабанде и фактически тормозят экономическое развитие нашей страны. И именно эти группы интересов сейчас пытаются помешать изменениям. На этот раз не хватило смелости разорвать эти связи и реализовать изменения", - пояснил Данилюк.

Он добавил, что во время следующего заседания Кабмина поставит вопрос об увольнении отстраненного председателя ГФС Романа Насирова, поскольку таможня наконец должна получить постоянного руководителя, который мог бы провести полноценную институциональную реформу службы.

"Неважно, что стало причиной отмены актов, а важно, что это не станет причиной торможения реформы. Те, кто надеялся, что решение Кабмина - это конец реформе, поспешили радоваться", - подытожил Данилюк.