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Порошенко подписал закон об установлении потребителям газовых счетчиков


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" по установлению счетчиков потребителям природного газа

Об этом сообщает пресс-служба президента Украина.

Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установления соответствующих приборов, в частности в многоквартирных домах. Он должен улучшить защиту прав потребителей природного газа.

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Соответствующий законопроект № 5722 Верховная Рада приняла 21 декабря 2017 года.

Ранее, в июне 2017 года Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг поставки тепловой энергии, горячей и питьевой воды. Этот документ предусматривает обязательное установление счетчиков на тепло и воду.

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