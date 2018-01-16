Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года

16 января, 2018, 22:23

Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетные реформы, которые будет необходимо провести в 2018 году

Об этом Порошенко сообщил в ходе выступления на приеме дипломатических представительств в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

"В 2018-м наши приоритеты в реформах - приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, закон о национальной безопасности и другие сферы", - отметил он.

У 2018-му наші пріоритети в реформах – приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, нацбюро фінансової безпеки, ліберальне валютне законодавство, про національну безпеку та інші сфери pic.twitter.com/kqj2ITMPOH — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2018 р.