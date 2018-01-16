Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года
16 января, 2018, 22:23
Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетные реформы, которые будет необходимо провести в 2018 году
Об этом Порошенко сообщил в ходе выступления на приеме дипломатических представительств в Киеве, сообщает пресс-служба президента.
"В 2018-м наши приоритеты в реформах - приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, закон о национальной безопасности и другие сферы", - отметил он.
У 2018-му наші пріоритети в реформах – приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, нацбюро фінансової безпеки, ліберальне валютне законодавство, про національну безпеку та інші сфери pic.twitter.com/kqj2ITMPOH— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2018 р.
- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде.
- В Раде впоследствии обнародовали текст законопроекта.
- МВФ заявил, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
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