Полиция призвала водителей отказаться от поездок на время непогоды 18 января
Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.
"Советуем водителям заранее планировать маршруты поездок или, если можно, вообще отказаться от поездок на время непогоды", - пояснили в патрульной полиции.
Так, по данным Укргидрометцентра, 18 января на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве - около 20 см.
"В таких погодных условиях советуем водителям быть особенно внимательными, в движении неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте о ремнях безопасности, придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники)", - напомнили в патрульной полиции.
- Напомним, что 18 января в Украину придет мощный циклон с юго-запада Европы.
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