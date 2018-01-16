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Полиция призвала водителей отказаться от поездок на время непогоды 18 января

Патрульная полиция Украины рекомендует автомобилистам заблаговременно планировать маршруты своих поездок, или, по возможности, вообще отказаться от них на время осложнения погодных условий в стране 18 января

Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

"Советуем водителям заранее планировать маршруты поездок или, если можно, вообще отказаться от поездок на время непогоды", - пояснили в патрульной полиции.

Так, по данным Укргидрометцентра, 18 января на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве - около 20 см.

"В таких погодных условиях советуем водителям быть особенно внимательными, в движении неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте о ремнях безопасности, придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники)", - напомнили в патрульной полиции.

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