Полиция призвала водителей отказаться от поездок на время непогоды 18 января

16 января, 2018, 18:19

Патрульная полиция Украины рекомендует автомобилистам заблаговременно планировать маршруты своих поездок, или, по возможности, вообще отказаться от них на время осложнения погодных условий в стране 18 января

Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

"Советуем водителям заранее планировать маршруты поездок или, если можно, вообще отказаться от поездок на время непогоды", - пояснили в патрульной полиции.

Так, по данным Укргидрометцентра, 18 января на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве - около 20 см.

"В таких погодных условиях советуем водителям быть особенно внимательными, в движении неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте о ремнях безопасности, придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники)", - напомнили в патрульной полиции.