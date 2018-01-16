Под Кишиневом произошло смертельное ДТП с 5 погибшими, среди них известный футбольный арбитр

16 января, 2018, 07:57

15 января на трассе Кишинев-Бельцы в результате лобового столкновения легковых автомобилей Audi и Dacia погибли пять человек, среди них известный в Молдове тренер и футбольный арбитр Ион Клипа

Об этом сообщает "Укринформ".

По предварительным данным национального Инспектората патрулирования, авария произошла из-за водителя автомобиля Audi с приднестровскими регистрационными номерами, который нарушил скоростной режим и выехал на полосу встречного движения.

На момент столкновения скорость Audi составляла 105 км/ч, в то время как на этом участке дороги допустимая скорость от 50 до 70 км/час.

Погибли пять человек, среди них ребенок. Еще две женщины, которые находились в автомобиле Audi, доставлены в Республиканскую больницу скорой медицинской помощи с тяжелыми травмами.

В смертельном ДТП погиб известный в Молдове тренер и футбольный арбитр Ион Клипа.Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдовы Влад Бурак.

По предварительным данным следствия, Клипа направлялся в Бельцы на попутном автомобиле. Он был в автомобиле Audi.

Клипа в свое время был игроком футбольных клубов "Спикул" (город Флорешти) и кишиневского "Динамо", затем продолжил карьеру в качестве тренера. В январе 2017 года он был удостоен медали Молдавской федерации футбола. 19 января Иону Клипа исполнилось бы 65 лет.