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Первое вирусное видео в интернете: Как это было

Первое вирусное видео появилось более 20 лет назад - еще в далеком 1997 году распространяли его через email, хотя оно было известно в основном в США

Об этом напомнило издание Wired.

Ролик называется badday.mpg и является своего рода "фильмом братьев Люмьер" для вирусных видео. Там есть все — имитация записи камеры наблюдения, хронометраж меньше 30 секунд, ярость в типично спокойной обстановке и необоснованное порчи имущества.

Само видео было снято в офисе компании Loronix, в Колорадо, а главного героя зовут Винни Личчарди. В 1997 году Loronix разрабатывала систему видеозаписи камер наблюдения, и нужно было сделать видео для презентации.

Сначала Личчарди и его босс хотели разыграть сцену с ограблением банкомата, однако потом Винни предложил роль "недовольного работника".

У них были нерабочие мониторы и клавиатуры, поэтому эта техника не пострадала. При этом нормально записать удалось лишь со второго раза — в первый раз окружающие люди не смогли удержаться от смеха.

После записи видео сохранили в формате MPEG-1 для нормальной работы на Windows Media Player и сжали до расширения 352 x 240 пикселей (мизер по нынешним меркам).

Вскоре ролик стал популярным, его крутили по ТВ (телеканал MSNBC), затем был создан фан-сайт, а фанаты начали снимать свои аналоги. В результате видео с уничтожением электроники выделились в отдельную категорию.

"Я поражен, что оно как и раньше так популярно, но я думаю, что у всех бывает похожий момент. Когда люди крайне раздражены тем, что софт не работает, или словили какой-то глюк, все хотят сделать подобное", - комментирует Винни Личчарди.

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