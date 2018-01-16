Перепутал с кустом. В Киеве водитель сбил насмерть пенсионерку, которая несла хворост

16 января, 2018, 21:22

В Дарницком районе Киева произошла трагедия, ГАЗель насмерть сбила пенсионерку 1942 года рождения

Как удалось узнать "Стражам.Эспрессо", водитель грузо-пассажирского автомобиля ГАЗель двигался по неосвещенной улице, как вдруг его ослепил встречный автомобиль.

Когда тот проехал, водитель ГАЗели увидел перед своей машиной, как ему показалось, куст, который двигался. Как оказалось, это была пенсионерка, которая несла хворост на растопку.

Водитель нажал на тормоза, но, несмотря на небольшую скорость своего автомобиля, не смог вовремя остановиться, в результате чего ГАЗель ударила женщину. От полученных травм старушка (1942 года рождения) скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Бабушка не дошла до своего дома несколько десятков метров. Местные жители пытались вытащить водителя на самосуд, но полиция помешала этому.