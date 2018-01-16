Одессу накрыл снегопад: город закрыт для грузовиков, парализовано движение трамваев и троллейбусов
16 января, 2018, 16:41
Во вторник, 16 января, в Одессу пришел сильный снегопад с метелью, затруднив движение транспорта по городу
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Грузовому, крупнотоннажному и крупногабаритному транспорту временно закрыли въезд в город. Для грузовиков закрыты все автомагистрали, автодороги государственного значения и общего пользования во всех направлениях из Одессы.
Кроме того, снегопад парализовал работу трамваев на маршрутах №19 и №20, а также троллейбусные маршрут №14 и №2. Движение троллейбусов №1 и №27 сокращено.
Одесский аэропорт пока работает, но некоторые рейсы не состоялись. Так, рейс "Мотор Сич" из Жулян на Ан-24РВ развернулся в 100 км от Одессы и вернулся в аэропорт, из которого вылетел.
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