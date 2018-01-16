Обыски в "Укргаздобыче" проводили в деле хищения средств, - ГПУ

16 января, 2018, 14:45

СБУ и ГПУ приходили в ПАО "Укргаздобыча" с обысками по делу хищении средств во время закупок в 2016 году

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По словам чиновника, 5 мая 2017 по материалам СБУ было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

ГПУ начала досудебное расследование по факту закупки ПАО "Укргаздобыча" в октябре 2016 запасных частей к насосам в ООО "Украина-2000" на общую сумму более 51 млн. грн. По данным Генпрокуратуры, запчасти закупили за ценой, которая превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз.

Следователи установили, что чиновники ПАО "Укргаздобыча" вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков и организовали и ввели механизм закупок товаров по завышенным ценам.

Санкция по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.