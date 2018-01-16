 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обмен пленными: омбудсмен рассказала, кого Украина передала боевикам


фото: informator.news
Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Украина не передала боевикам ни одного человека, у которого была кровь на руках

Об этом она сказала в интервью "Громадському".

Омбудсмен рассказала о правовом статусе 233 людей, которых передали во время обмена по требованию "ДНР" и "ЛНР".

"Что касается тех 233, которые освободили согласно договоренностям, достигнутым в Минске, они действительно были в разном процессуальном статусе. Поэтому и основания для того, чтобы их освободить, были разными. Часть освободили в связи с закрытием уголовных производств, часть - после изменения меры пресечения ", - рассказала Лутковская.

По ее словам, уголовное производство в отношении переданных при обмене людей остается в Украине на подконтрольной территории.

"К примеру, меру пресечения изменили на личное обязательство являться по требованию следователя. Соответственно, если человек, даже оказавшись на неподконтрольной территории и зная о своем статусе, появится к следователю, уголовное производство продолжится, продолжится судебное разбирательство. Поэтому человек будет иметь возможность защищать свою невиновность в суде ", - добавила Лутковская.

Она также отметила, что часть людей, приговоры которых приобрели окончательный статус, помиловали.

"И это было очень правильное решение президента Украины. Сейчас они абсолютно свободны. И в случае необходимости могут пересечь линию соприкосновения, получив соответствующее разрешение Службы безопасности", - рассказала омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека также рассказала, кем является переданные боевикам люди.

"В основном обычных уголовников там не было. Это были люди, которые имеют всем знакомые 258 статью (терроризм, - ред.), 110 (сепаратизм, - ред.), В некоторых случаях 111 (государственная измена, - ред.). Позиция переговорщиков со стороны Украины была достаточно четкой. Это не те, кого обвиняют в убийствах, у кого кровь на руках. с тех 233, которые участвовали в первом этапе обмена, не было никого, кого бы обвиняли в убийстве ", - отметила Лутковская.

  • Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинцев.
  • Украинская сторона и террористы "ЛНР / ДНР" начали переговоры о новом обмене пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
  • По мнению омбудсмена Валерии Лутковской, обмен пленными "всех на всех" между украинской стороной и боевиками будет возможен после завершения конфликта на Донбассе.
  • Президент Петр Порошенко решил помиловать гражданку, которая совершила тяжкое преступление против Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать