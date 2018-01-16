Обмен пленными: омбудсмен рассказала, кого Украина передала боевикам

16 января, 2018, 10:10

Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Украина не передала боевикам ни одного человека, у которого была кровь на руках

Об этом она сказала в интервью "Громадському".

Омбудсмен рассказала о правовом статусе 233 людей, которых передали во время обмена по требованию "ДНР" и "ЛНР".

"Что касается тех 233, которые освободили согласно договоренностям, достигнутым в Минске, они действительно были в разном процессуальном статусе. Поэтому и основания для того, чтобы их освободить, были разными. Часть освободили в связи с закрытием уголовных производств, часть - после изменения меры пресечения ", - рассказала Лутковская.

По ее словам, уголовное производство в отношении переданных при обмене людей остается в Украине на подконтрольной территории.

"К примеру, меру пресечения изменили на личное обязательство являться по требованию следователя. Соответственно, если человек, даже оказавшись на неподконтрольной территории и зная о своем статусе, появится к следователю, уголовное производство продолжится, продолжится судебное разбирательство. Поэтому человек будет иметь возможность защищать свою невиновность в суде ", - добавила Лутковская.

Она также отметила, что часть людей, приговоры которых приобрели окончательный статус, помиловали.

"И это было очень правильное решение президента Украины. Сейчас они абсолютно свободны. И в случае необходимости могут пересечь линию соприкосновения, получив соответствующее разрешение Службы безопасности", - рассказала омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека также рассказала, кем является переданные боевикам люди.

"В основном обычных уголовников там не было. Это были люди, которые имеют всем знакомые 258 статью (терроризм, - ред.), 110 (сепаратизм, - ред.), В некоторых случаях 111 (государственная измена, - ред.). Позиция переговорщиков со стороны Украины была достаточно четкой. Это не те, кого обвиняют в убийствах, у кого кровь на руках. с тех 233, которые участвовали в первом этапе обмена, не было никого, кого бы обвиняли в убийстве ", - отметила Лутковская.