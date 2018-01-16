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Новый глава МИД Польши уволит из министерства выпускников московского вуза

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович планирует "почистить" учреждение, под прицелом - выпускники московского вуза

Об этом сообщает радио RMF.24.

Чапутович планирует распрощаться со "старыми" сотрудниками, а именно выпускниками Московского университета МГИМО. Взамен министр наберет новых сотрудников, даже если это снизит уровень квалификации учреждения.

Яцек Чапутович, работая еще в должности заместителя министра, сократил требования к польских дипломатам и сотрудникам консульской службы, а также уволил тогдашнего директора дипломатической академии Артура Харазима.

По информации, одной из причин увольнения бывшего главы МИД Польши Витольда Ващиковского было его нежелание сменить персонал в министерстве. Он выступал против увольнений и приема на работу в ведомство людей без дипломатического опыта.

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