Норвегия запретит выращивания лис и норок для меховой одежды

16 января, 2018, 17:26

Норвегия планирует к 2025 году запретить фермы по выращиванию лис и норок для меховой промышленности и таким образом станет первой скандинавской страной, которая решилась на такой шаг

Об этом сообщает The Local.

Этот шаг согласован партнерами в новом трехстороннем коалиционном правительстве Норвегии во время переговоров об условиях их сотрудничества на минувшей неделе. Меховая промышленность будет полностью прекращена согласно достигнутой договоренности.

Благотворительная организация по защите животных Anima приветствовала решение политиков.

"Это фантастическая победа в борьбе за прекращение работы меховой индустрии в Европе", - заявил руководитель кампании Турбьерн Шионінг.

В то же время министр сельского хозяйства Георг Йон Даль назвал это решение шагом назад. Сообщается, что решение о запрете меховой промышленности было принято после длительной дискуссии по этому вопросу.