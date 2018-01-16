 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Норвегия запретит выращивания лис и норок для меховой одежды

Норвегия планирует к 2025 году запретить фермы по выращиванию лис и норок для меховой промышленности и таким образом станет первой скандинавской страной, которая решилась на такой шаг

Об этом сообщает The Local.

Этот шаг согласован партнерами в новом трехстороннем коалиционном правительстве Норвегии во время переговоров об условиях их сотрудничества на минувшей неделе. Меховая промышленность будет полностью прекращена согласно достигнутой договоренности.

Благотворительная организация по защите животных Anima приветствовала решение политиков.

"Это фантастическая победа в борьбе за прекращение работы меховой индустрии в Европе", - заявил руководитель кампании Турбьерн Шионінг.

В то же время министр сельского хозяйства Георг Йон Даль назвал это решение шагом назад. Сообщается, что решение о запрете меховой промышленности было принято после длительной дискуссии по этому вопросу.

  • В 2016 году итальянский модный бренд Armani объявил об отказе от меха в своих новых коллекциях.
  • Сообщалось, что всемирно известный бренд гламурной одежды Gucci с 2018 года откажется от натурального меха.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать