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Некоторые нардепы незаконно пересекали пункты пропуска на линии разграничения, - Геращенко

Несколько народных депутатов нарушали порядок пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе

Об этом заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, комментируя поправку №426 закона о реинтеграции Донбасса, сообщает "Громадське радио".

Указанная поправка касалась ответственности за нарушение режима пересечения контрольных пунктов, однако Геращенко заявила, что не настаивает на ней.

"И в этом сессионном зале находятся народные депутаты Украины, которые нарушали пересечение КПВВ, и где-то "тайными, козьими тропами" несколько раз пересекали эти КПВВ, и чудом оказывались на оккупированных территориях. Очевидно, что это есть и нарушение, и очень сомнительные факты, по которым должна быть в том числе и ответственность – и простых граждан, потому что непонятно, как попадают, и народных депутатов", — сказала Геращенко.

При этом Геращенко не уточнила, о каких именно народных депутатах идет речь.

Верховная Рада сегодня рассматривала законопроект о реинтеграции Донбасса. Однако, по состоянию на 18:00 нардепы успели рассмотреть только 481 из 673 правок.

Заметим, что 11 января ученый-религиовед Игорь Козловский рассказал, что внефракционный депутат Надежда Савченко тайно ездила в оккупированные районы Донецка. Там она разговаривала с террористом Александром Захарченко, пишет Рoliteka.

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