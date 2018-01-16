Некоторые нардепы незаконно пересекали пункты пропуска на линии разграничения, - Геращенко
Об этом заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, комментируя поправку №426 закона о реинтеграции Донбасса, сообщает "Громадське радио".
Указанная поправка касалась ответственности за нарушение режима пересечения контрольных пунктов, однако Геращенко заявила, что не настаивает на ней.
"И в этом сессионном зале находятся народные депутаты Украины, которые нарушали пересечение КПВВ, и где-то "тайными, козьими тропами" несколько раз пересекали эти КПВВ, и чудом оказывались на оккупированных территориях. Очевидно, что это есть и нарушение, и очень сомнительные факты, по которым должна быть в том числе и ответственность – и простых граждан, потому что непонятно, как попадают, и народных депутатов", — сказала Геращенко.
При этом Геращенко не уточнила, о каких именно народных депутатах идет речь.
Верховная Рада сегодня рассматривала законопроект о реинтеграции Донбасса. Однако, по состоянию на 18:00 нардепы успели рассмотреть только 481 из 673 правок.
Заметим, что 11 января ученый-религиовед Игорь Козловский рассказал, что внефракционный депутат Надежда Савченко тайно ездила в оккупированные районы Донецка. Там она разговаривала с террористом Александром Захарченко, пишет Рoliteka.
- 21 декабря сообщалось, что в Донецкой области боевики снова нарушили режим пропуска на двух контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) "Новотроицкое" и "Марьинка".
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