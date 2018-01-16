McDonald's внедрит экологичную упаковку до 2025 года

16 января, 2018, 18:31

Мировая сеть ресторанов быстрого питания внедрит дружественную для окружающей среды упаковку до 2025 года

Об этом сообщает The Independent.

McDonald's заявил, что все упаковки компании будут изготовлены из переработанного и возобновляемого сырья с 2025 года. Корпорация обеспечит переход на переработанную упаковку всех 37 тысяч ресторанов быстрого питания.

Сейчас только половину упаковок компании изготавливают из переработанных материалов и только 10% отправляются на повторную переработку.