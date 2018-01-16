 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

McDonald's внедрит экологичную упаковку до 2025 года

Мировая сеть ресторанов быстрого питания внедрит дружественную для окружающей среды упаковку до 2025 года

Об этом сообщает The Independent.

McDonald's заявил, что все упаковки компании будут изготовлены из переработанного и возобновляемого сырья с 2025 года. Корпорация обеспечит переход на переработанную упаковку всех 37 тысяч ресторанов быстрого питания.

Сейчас только половину упаковок компании изготавливают из переработанных материалов и только 10% отправляются на повторную переработку.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать