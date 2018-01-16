McDonald's внедрит экологичную упаковку до 2025 года
16 января, 2018, 18:31
Мировая сеть ресторанов быстрого питания внедрит дружественную для окружающей среды упаковку до 2025 года
Об этом сообщает The Independent.
McDonald's заявил, что все упаковки компании будут изготовлены из переработанного и возобновляемого сырья с 2025 года. Корпорация обеспечит переход на переработанную упаковку всех 37 тысяч ресторанов быстрого питания.
Сейчас только половину упаковок компании изготавливают из переработанных материалов и только 10% отправляются на повторную переработку.
- Отмечается, что McDonald's станет одной из компаний, на цены которой повлияет британский "сбор на лате", облагающий налогом все одноразовые бумажные стаканчики на 25 центов. Деньги с этого налога пойдут на развитие инфраструктуры по переработке мусора.
- В декабре Киеврада предложила запретить полиэтиленовые пакеты.
- В январе заместитель Кличко рассказал, как будет происходить процесс сортировки мусора в столице.
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