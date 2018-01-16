Матч чемпионата Португалии прервали из-за трибуны, которая чуть не упала
16 января, 2018, 20:35
Поединок 18-го тура португальской Примеры между "Эшторилом" и "Порту" был прерван в связи с угрозой обрушения трибуны
Об этом сообщает официальный Twitter клуба "Порту".
По трибуне, где располагались болельщики гостей, пошли трещины, из-за чего она в любой момент могла упасть.
Из соображений безопасности болельщики были эвакуированы на поле. Нескольким поклонникам, которые получили травмы во время давки, оказали медицинскую помощь.
Первый тайм игры завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Как сообщают пресс-службы обоих клубов, дата и место доигрывания второго тайма будут определены на переговорах между сторонами.
As imagens mostram que a falta de condições de segurança no estádio do Estoril. Vê todas as fotos aqui ▶https://t.co/7xuu9mQTbr#FCPorto #GDEPFCP pic.twitter.com/qypmsnsZJq— FC Porto (@FCPorto) 16 января 2018 г.
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