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Матч чемпионата Португалии прервали из-за трибуны, которая чуть не упала

Поединок 18-го тура португальской Примеры между "Эшторилом" и "Порту" был прерван в связи с угрозой обрушения трибуны

Об этом сообщает официальный Twitter клуба "Порту".

По трибуне, где располагались болельщики гостей, пошли трещины, из-за чего она в любой момент могла упасть.

Из соображений безопасности болельщики были эвакуированы на поле. Нескольким поклонникам, которые получили травмы во время давки, оказали медицинскую помощь.

Первый тайм игры завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Как сообщают пресс-службы обоих клубов, дата и место доигрывания второго тайма будут определены на переговорах между сторонами.

 

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