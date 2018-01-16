Матч чемпионата Португалии прервали из-за трибуны, которая чуть не упала

16 января, 2018, 20:35

Поединок 18-го тура португальской Примеры между "Эшторилом" и "Порту" был прерван в связи с угрозой обрушения трибуны

Об этом сообщает официальный Twitter клуба "Порту".

По трибуне, где располагались болельщики гостей, пошли трещины, из-за чего она в любой момент могла упасть.

Из соображений безопасности болельщики были эвакуированы на поле. Нескольким поклонникам, которые получили травмы во время давки, оказали медицинскую помощь.

Первый тайм игры завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Как сообщают пресс-службы обоих клубов, дата и место доигрывания второго тайма будут определены на переговорах между сторонами.