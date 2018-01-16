Манипуляция биткоином. Почему эксперты предостерегают от современных крипто-бирж

16 января, 2018, 13:55

Согласно результатам исследования, факт резкого повышения стоимости биткоинов в 2013 году был результатом мошенничества - а следовательно и нынешние прыжки криптовалюты могут быть смоделированы

Исследование опубликовали в Journal of Money Economics.

В конце 2013 года произошел первый скачок стоимости биткоинов - со $150 до $1000, то есть более чем в шесть раз. Согласно исследованию, изменение цены, вероятно, было вызвано фальшивыми соглашениями, инициированными одним или двумя крупными игроками.

Авторы отчета - Нейл Гандан, Джон Хамрик, Тайлер Мур и Тали Обермана провели анализ транзакций, которые имели место на печально известной биржи Mt. Gox. В конце 2013 года на Mt. Gox происходило более 70% транзакций биткоинов.

До апреля 2014 биржа была ликвидирована из-за обвинения в хакерстве и факта кражи около 600 тыс. биткоинов общей стоимостью в $188 млн.

В исследовании говорится, что два торговых бота - Маркус и Вилли - "несут ответственность" за манипулирование транзакционной деятельностью, хотя на самом деле стояли за ними люди, не обладавшие биткоинами, которыми торговали. "Увеличив объем транзакций, боты смогли влиять на цену биткоинов, заработав на этом миллионы долларов", - сказано в публикации.

Исследователи предостерегают тех, кто торгует на современных криптовалютних биржах: учитывая резкий рост количества видов криптовалюти и скачки курса, повторение истории 2013 года вполне возможно.

"Численность видов криптовалюти за анализируемый период увеличилась с 80 до 843, - говорится в исследовании. - Многие из этих рынков еще совсем небольшие, с низким объемом торгов и подвержены ценовым манипуляциям".

Манипуляции курсом биткоинов также могут происходить из-за высокой концентрации монет у небольшого количества богатых пользователей. Так, Credit Suisse недавно опубликовал отчет, в котором утверждает, что 90% всех биткоинов хранится в 4% кошельков.

Любое регулирование биткоиновв должно происходить на международном уровне. Об этом заявил член правления германского ЦБ Йоахим Вумерлинг, пояснив, что виртуальные валюты не подчиняются национальным правилам.

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