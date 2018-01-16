Крупнейший поставщик продовольствия для армии времен Януковича будет кормить солдат ВСУ

16 января, 2018, 12:41

Минобороны подпишет соглашение о закупке продуктов питания для ВСУ с компанией "Военторг", владельцы которой были крупнейшими поставщиками продовольствия для армии во времена Януковича

Об этом сообщается "Наши деньги" со ссылкой на "Прозорро".

Соглашение планируют заключить на общую сумму 294,13 млн грн. ООО "Военторг" будет кормить солдат Кропивницкого и Львовщины.

На выигранных этой фирмой двух тендерах формальная экономия относительно ожидаемой стоимости закупки составляла 2% и 5%. На каждом из них по четыре-пять участников предлагали на 2-18% ниже цены, но их отклонили: из-за претензий к документам или вообще без объяснения причин.

Киевский "Военторг" зарегистрировано в июне 2015 года на одесситку Ольгу Матковскую. Сейчас им владеют Андрей Усенко и Валентин Повар, а директором является Александр Савченко.

Усенко руководил ООО "Ведущая продовольственная компания ВС", ООО "Адмет-Групп" и скандальными "топливными" тендерными прокладками ООО "Интертрейд Ойл" и ООО "Финанс Менеджмент" с "генерал-енакиевской" группы фирм, которые были крупнейшими поставщиками продовольствия для армии еще во времена Януковича.