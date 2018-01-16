 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Космический телескоп снял, как огромная Черная дыра "поедает" галактику, а затем дважды "отрыгивает"

Астрономы заметили черную дыру, которая переела горячего газа и выдала в космос "двойную отрыжку"

Фото опубликовано на сайте телескопа.

Отмечено, что пузырь, который расширяется, - это сверхмассивная черная дыра, поглощающая расположенную в верхней части изображения галактику SDSS J1354 + 1328.

 

Сверхмассивные черные дыры представляют наибольший тип и расположены в центре почти всех крупных галактик. Рентгеновское излучение с галактики, о которой идет речь (ее название - SDSS J1354 + 1327) уловил телескоп Chandra. Это позволило ученым точно определить расположение центральной черной дыры.

Объект удален от Земли на расстояние 900 млн световых лет в созвездии Волопаса.

После того, как Черная дыра "съела", она "отрыгнула": когда космический газ приближается к воронке, его засасывает внутрь. Однако часть энергии выбрасывается обратно в космос, и это выглядит как отрыжка.

Телескопы Hubble и Chandra зафиксировали новую "отрыжку" черной дыры на расстоянии примерно 800 млн световых лет от нас. Но также они заметили остатки другой "отрыжки", которая произошла 100 тысяч лет назад.

 

"Черные дыры - страшные обжоры, но их манеры за столом оставляют желать лучшего", - шутит сотрудница Колорадского университета в Боулдере Джули Коумерфорд на 231-м заседании Американского астрономического общества в Вашингтоне.

"Есть много примеров, когда черные дыры выталкивают одну отрыжку. Но мы обнаружили галактику с сверхмассивной черной дырой, которая отрыгнула не один раз, а дважды". Сама "отрыжка" состоит из потока высокоэнергетических частиц, выброшенных из черной дыры.

"Вы заходите в комнату и чувствуете в воздухе запах отрыжки от салата. А человек тем временем уже перешелк основному блюду и снова срыгивает, и так мощно, что даже вздрагивает кухонный стол".

Доктор Коумерфорд сообщила, что черная дыра проходит "банкетный" цикл: срыгивает, дремлет, а потом все сначала.

Эти наблюдения важны, ведь они подтверждают предыдущие гипотезы, которых до сих пор не демонстрировали: черные дыры проходят такие циклы. Согласно ожиданиям ученых, в процессе поедания и отрыжка черные дыры ярче, а во время фазы сна снова тускнеют.

"Гипотетически черные дыры должны вспыхивать и гаснуть очень быстро. И данное галактическое доказательство существования черных дыр действительно мигает - с периодичностью 100 тысяч лет. С точки зрения человека это очень долго, но за космологическими меркам очень быстро", - рассказала Джули Коумерфорд.

 

Ученые полагают, что извержение из черной дыры произошло дважды, потому что она поглотила два отдельные "блюда". Причина может крыться в том, что галактика, в которой она находится, столкнулась с другой, соседней галактикой. И это столкновение породило достаточное количество космического газа, которым могла поживиться черная дыра.

"Эти две галактики связывает звездно-газовый шлейф. В результате столкновения газ хлынул потоком к сверхмассивной черной дыре. Она питалась дважды, а остатки газа из себя исторгла", - пояснил исследователь из Колорадского университета.

Читайте также: Марс, внеземная жизнь и 9-планета. Как люди за год приблизились к звездам

  • Крупнейший в истории космический телескоп Webb планируют запустить уже в 2019 году. Он почти втрое больше и мощнее за знаменитый телескоп Hubble.
  • Ученые нашли на Марсе колоссальные запасы воды. Ранее его не замечали - он находился глубоко под почвой, а сейчас вышел на поверхность планеты в результате эрозионных процессов.
  • Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
  • Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало видео, в котором собрал наиболее популярные снимки прошлого года.
  • Ученые полагают, что жизнь на Марсе возможна, но только глубоко под поверхностью почвы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать