Космический телескоп снял, как огромная Черная дыра "поедает" галактику, а затем дважды "отрыгивает"

16 января, 2018, 14:20

Астрономы заметили черную дыру, которая переела горячего газа и выдала в космос "двойную отрыжку"

Фото опубликовано на сайте телескопа.

Отмечено, что пузырь, который расширяется, - это сверхмассивная черная дыра, поглощающая расположенную в верхней части изображения галактику SDSS J1354 + 1328.

Сверхмассивные черные дыры представляют наибольший тип и расположены в центре почти всех крупных галактик. Рентгеновское излучение с галактики, о которой идет речь (ее название - SDSS J1354 + 1327) уловил телескоп Chandra. Это позволило ученым точно определить расположение центральной черной дыры.

Объект удален от Земли на расстояние 900 млн световых лет в созвездии Волопаса.

После того, как Черная дыра "съела", она "отрыгнула": когда космический газ приближается к воронке, его засасывает внутрь. Однако часть энергии выбрасывается обратно в космос, и это выглядит как отрыжка.

Телескопы Hubble и Chandra зафиксировали новую "отрыжку" черной дыры на расстоянии примерно 800 млн световых лет от нас. Но также они заметили остатки другой "отрыжки", которая произошла 100 тысяч лет назад.

"Черные дыры - страшные обжоры, но их манеры за столом оставляют желать лучшего", - шутит сотрудница Колорадского университета в Боулдере Джули Коумерфорд на 231-м заседании Американского астрономического общества в Вашингтоне.

"Есть много примеров, когда черные дыры выталкивают одну отрыжку. Но мы обнаружили галактику с сверхмассивной черной дырой, которая отрыгнула не один раз, а дважды". Сама "отрыжка" состоит из потока высокоэнергетических частиц, выброшенных из черной дыры.

"Вы заходите в комнату и чувствуете в воздухе запах отрыжки от салата. А человек тем временем уже перешелк основному блюду и снова срыгивает, и так мощно, что даже вздрагивает кухонный стол".

Доктор Коумерфорд сообщила, что черная дыра проходит "банкетный" цикл: срыгивает, дремлет, а потом все сначала.

Эти наблюдения важны, ведь они подтверждают предыдущие гипотезы, которых до сих пор не демонстрировали: черные дыры проходят такие циклы. Согласно ожиданиям ученых, в процессе поедания и отрыжка черные дыры ярче, а во время фазы сна снова тускнеют.

"Гипотетически черные дыры должны вспыхивать и гаснуть очень быстро. И данное галактическое доказательство существования черных дыр действительно мигает - с периодичностью 100 тысяч лет. С точки зрения человека это очень долго, но за космологическими меркам очень быстро", - рассказала Джули Коумерфорд.

Ученые полагают, что извержение из черной дыры произошло дважды, потому что она поглотила два отдельные "блюда". Причина может крыться в том, что галактика, в которой она находится, столкнулась с другой, соседней галактикой. И это столкновение породило достаточное количество космического газа, которым могла поживиться черная дыра.

"Эти две галактики связывает звездно-газовый шлейф. В результате столкновения газ хлынул потоком к сверхмассивной черной дыре. Она питалась дважды, а остатки газа из себя исторгла", - пояснил исследователь из Колорадского университета.

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