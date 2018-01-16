Конфликт на Донбассе привел "тихую эпидемию" ВИЧ-инфекции. Половина людей не знает о своем диагнозе, -ученые

16 января, 2018, 08:04

Вооруженный конфликт на Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека

Об этом утверждают авторы исследования, опубликованного 15 января в американском издании PNAS, пишет "Радио Свобода".

Исследователи указывают, что ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей из только подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания.

Ученые обнаружили соотношение между перемещением вследствие боевых действий примерно 1,7 млн человек и распространением ВИЧ-инфекции.

"Война изменила много вещей в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территории страны было усилено", - рассказала ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

Отмечается, что Украина занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости ВИЧ в Европе, имея примерно 220 тыс. инфицированных в стране с населением около 45 миллионов человек.

Для подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012-2015 гг.