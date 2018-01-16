 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Коломойский прокомментировал обвинения в мошенничестве "ПриватБанка" на $5,5 млрд


фото: REUTERS
Бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка об ущербе в $5,5 млрд якобы нанесенном "ПриватБанку" экс-акционерами в результате мошеннических действий

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Бред, который нет смысла комментировать", - сказал Коломойский.

Он добавил, что основной вопрос - куда вывели эти средства.

"Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное - беллетристика", - сказал он.

  • Напомним, в результатах независимого расследования компании Kroll, обнародованных НБУ 16 января, отмечается, что "ПриватБанку" нанесли ущерб как минимум в $5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать