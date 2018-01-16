Коломойский прокомментировал обвинения в мошенничестве "ПриватБанка" на $5,5 млрд

16 января, 2018, 14:49

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка об ущербе в $5,5 млрд якобы нанесенном "ПриватБанку" экс-акционерами в результате мошеннических действий

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Бред, который нет смысла комментировать", - сказал Коломойский.

Он добавил, что основной вопрос - куда вывели эти средства.

"Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное - беллетристика", - сказал он.