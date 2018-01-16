Коломойский прокомментировал обвинения в мошенничестве "ПриватБанка" на $5,5 млрд
16 января, 2018, 14:49
Бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка об ущербе в $5,5 млрд якобы нанесенном "ПриватБанку" экс-акционерами в результате мошеннических действий
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Бред, который нет смысла комментировать", - сказал Коломойский.
Он добавил, что основной вопрос - куда вывели эти средства.
"Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное - беллетристика", - сказал он.
- Напомним, в результатах независимого расследования компании Kroll, обнародованных НБУ 16 января, отмечается, что "ПриватБанку" нанесли ущерб как минимум в $5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации.
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