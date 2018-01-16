Кевина Спейси обвиняют в расизме, - СМИ
Об этом сообщает Daily Mail.
Председатель VIP службы безопасности Эрл Блю обвинил Кевина Спейси в расистском поведении. По его словам, актер отказывался пожимать руки чернокожим охранникам и использовал расистские оскорбления.
Группа темнокожих работников охраняла трейлер Спейси, когда актер вышел из него и сказал голове персональной стражи: "Я не хочу, чтобы мой трейлер охраняли ниггеры".
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После того, как Блю выразил обеспокоенность таким поведением, менеджер съемочной площадки ответил, что "(Спейси) такой, какой он есть. Мы (члены съемочного процесса) должны держать его довольным".
Впоследствии стало известно, что компания Netflix отказалась продлевать свой контракт стоимостью $ 1,1 млн со службой безопасности.
- В 2017 году актер Энтони Рэп обвинил актера Кевина Спейси в домогательстве.
- Впоследствии еще 20 работников лондонского театра "Олд Вик", где Спейси работал художественным директором в 2004-2015 годах, подали жалобы на "неподобающего поведения" актера.
- В ноябре 2017 стало известно, что в новом фильме "Все деньги мира", где должен был играть Кевин Спейси, его заменили на Кристофера Пламмера и пересняли все сцены.
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