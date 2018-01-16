Кевина Спейси обвиняют в расизме, - СМИ

16 января, 2018, 13:52

Актера "Карточного домика" Кевина Спейси обвиняют в дискриминационном поведении и использовании расистских оскорблений

Об этом сообщает Daily Mail.

Председатель VIP службы безопасности Эрл Блю обвинил Кевина Спейси в расистском поведении. По его словам, актер отказывался пожимать руки чернокожим охранникам и использовал расистские оскорбления.

Группа темнокожих работников охраняла трейлер Спейси, когда актер вышел из него и сказал голове персональной стражи: "Я не хочу, чтобы мой трейлер охраняли ниггеры".

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После того, как Блю выразил обеспокоенность таким поведением, менеджер съемочной площадки ответил, что "(Спейси) такой, какой он есть. Мы (члены съемочного процесса) должны держать его довольным".

Впоследствии стало известно, что компания Netflix отказалась продлевать свой контракт стоимостью $ 1,1 млн со службой безопасности.