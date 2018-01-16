К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали почти 700 правок
16 января, 2018, 07:31
К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок - как конструктивных, которые его совершенствуют, так и деструктивных, направленных на отграничение оккупированных территорий на востоке Украины
Об этом в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "Укринформ".
"Этот законопроект и поправки к нему. А это - 675 поправок. Есть те поправки, которые действительно совершенствуют законопроект А есть много деструктивных, которые пытаются само содержание президентского законопроекта, его инициативу, перечеркнуть и пытаться отсечь эти территории", - сказала она.
Она отметила, что часть поправок "регулируют очень важную позицию в отношении настоящей гуманитарной ситуации".
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- Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что 16 января Верховная Рада примет законопроект о реинтеграции Донбасса.
- Ранее, 5-6 октября, Верховная Рада рассмотрела пакет президентских законопроектов - закон №7163 о деоккупацию Донбасса (принят в первом чтении) и закон №7164 об особом статусе оккупированных районов (проголосован депутатами и подписан президентом).
- По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака, после освобождения оккупированных Россией районов Донбасса на этих территориях могут временно ввести военное положение.
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