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К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали почти 700 правок

К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок - как конструктивных, которые его совершенствуют, так и деструктивных, направленных на отграничение оккупированных территорий на востоке Украины

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "Укринформ".

"Этот законопроект и поправки к нему. А это - 675 поправок. Есть те поправки, которые действительно совершенствуют законопроект А есть много деструктивных, которые пытаются само содержание президентского законопроекта, его инициативу, перечеркнуть и пытаться отсечь эти территории", - сказала она.

Она отметила, что часть поправок "регулируют очень важную позицию в отношении настоящей гуманитарной ситуации".

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