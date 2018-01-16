ГПУ использует данные о $5,5 млрд убытков ПриватБанка в уголовном производстве

16 января, 2018, 16:56

Генпрокуратура заверила Нацбанк, что ведомство приняло результаты forensic-аудита ПриватБанка для проведения уголовного производства

Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что расследование компании Kroll уже показали генеральному прокурору Юрию Луценко, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам.

Рыжкова надеется, что результаты расследования помогут довести до конца дело ПриватБанка и финансовых махинаций его бывшего руководства.

"Мы получили заверения от генерального прокурора о том, что результаты forensic-аудита взяты Генеральной прокуратурой в работу для проведения уголовного производства", - подчеркнула Рожкова.

Справка:

Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным в Меморандуме, "проведение экономического расследования операций ПАО "ПриватБанк" для определения того, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации".

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Со времени финансового кризиса 2007 года банки, правительства и финансовые учреждения все чаще пользуются услугами компании Kroll, чтобы расследовать случаи мошенничества, взяточничества и коррупции.