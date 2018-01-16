ГПУ использует данные о $5,5 млрд убытков ПриватБанка в уголовном производстве
Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает "Укринформ".
Она отметила, что расследование компании Kroll уже показали генеральному прокурору Юрию Луценко, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам.
Рыжкова надеется, что результаты расследования помогут довести до конца дело ПриватБанка и финансовых махинаций его бывшего руководства.
"Мы получили заверения от генерального прокурора о том, что результаты forensic-аудита взяты Генеральной прокуратурой в работу для проведения уголовного производства", - подчеркнула Рожкова.
Справка:
Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным в Меморандуме, "проведение экономического расследования операций ПАО "ПриватБанк" для определения того, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации".
Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
Со времени финансового кризиса 2007 года банки, правительства и финансовые учреждения все чаще пользуются услугами компании Kroll, чтобы расследовать случаи мошенничества, взяточничества и коррупции.
- Напомним, в результатах независимого расследования компании Kroll, обнародованных Нацбанком 16 января, отмечается, что "ПриватБанку" нанесли ущерб как минимум $5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации.
- Тем временем бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка об ущербе в $5,5 млрд.
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