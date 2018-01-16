Евросоюз призывает Великобританию отказаться от Brexit
16 января, 2018, 13:44
Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвали Великобританию отказаться от выхода из Евросоюза
Об этом европейские политики заявили во время выступлений в Европарламенте, передает Deutsche Welle.
"Наши сердца по-прежнему открыты", - сказал Туск в обращении к британцам, отметив, что в противном случае Brexit станет реальностью со всеми негативными последствиями.
Юнкер поддержал Туска, выразив надежду, что его слова услышит британская власть.
"Не хотелось бы, чтобы в Лондоне пропускали мимо ушей, что наши двери по-прежнему открыты", - подчеркнул глава Еврокомиссии.
- Напомним, на референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход страны из состава ЕС.
- Британские проевропейские политики требуют провести повторный референдум, утверждая, что много британцев в 2016 году не осознавали последствий своего решения.
- Вследствие Brexit Британия вылетела из топ-5 экономик мира, уступив Франции.
- Половина граждан Великобритании хотят нового референдума по Brexit.
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