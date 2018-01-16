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Евросоюз призывает Великобританию отказаться от Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвали Великобританию отказаться от выхода из Евросоюза

Об этом европейские политики заявили во время выступлений в Европарламенте, передает Deutsche Welle.

"Наши сердца по-прежнему открыты", - сказал Туск в обращении к британцам, отметив, что в противном случае Brexit станет реальностью со всеми негативными последствиями.

Юнкер поддержал Туска, выразив надежду, что его слова услышит британская власть.

"Не хотелось бы, чтобы в Лондоне пропускали мимо ушей, что наши двери по-прежнему открыты", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

  • Напомним, на референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход страны из состава ЕС.
  • Британские проевропейские политики требуют провести повторный референдум, утверждая, что много британцев в 2016 году не осознавали последствий своего решения.
  • Вследствие Brexit Британия вылетела из топ-5 экономик мира, уступив Франции.
  • Половина граждан Великобритании хотят нового референдума по Brexit.
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