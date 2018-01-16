Евросоюз призывает Великобританию отказаться от Brexit

16 января, 2018, 13:44

Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвали Великобританию отказаться от выхода из Евросоюза

Об этом европейские политики заявили во время выступлений в Европарламенте, передает Deutsche Welle.

"Наши сердца по-прежнему открыты", - сказал Туск в обращении к британцам, отметив, что в противном случае Brexit станет реальностью со всеми негативными последствиями.

Юнкер поддержал Туска, выразив надежду, что его слова услышит британская власть.

"Не хотелось бы, чтобы в Лондоне пропускали мимо ушей, что наши двери по-прежнему открыты", - подчеркнул глава Еврокомиссии.