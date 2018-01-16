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ЕС требует от Киева введения в действие реформы аудиторской деятельности

Задержка со вступлением в действие законопроекта № 6016-п "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" тормозит выполнение Соглашения об ассоциации

Об этом говорится в заявлении на странице представительства ЕС в Украине.

"Мы должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление", - отмечается в заявлении.

Верховная Рада приняла закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" (№6016-д), который приводит украинское законодательство в соответствие к стандартам ЕС, 21 декабря прошлого года. Однако в силу он еще не вступил.

"Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявили в представительстве ЕС.

В заявлении подчеркивается, что реформирование аудиторской деятельности является критичным для Украины не только в контексте выполнения Соглашения.

"Прежде всего это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установление доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговле", - говорится в заявлении.

"Мы надеемся, что проект Закона № 6016-п "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет внедрена как можно быстрее", - отметили в представительстве ЕС.

  • Напомним, Еврокомиссия представила отчет о механизм приостановления безвиза, который содержит ряд требований к Украине.
  • Главными требованиями, как и раньше, является антикоррупционные. Еврокомиссия требует обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных реформ, в частности, путем создания антикоррупционного суда, срочно восстановить авторитет НАПК и создать эффективную систему верификации электронных деклараций, отменить электронное декларирование антикоррупционных активистов.
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