ЕС требует от Киева введения в действие реформы аудиторской деятельности
Об этом говорится в заявлении на странице представительства ЕС в Украине.
"Мы должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление", - отмечается в заявлении.
Верховная Рада приняла закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" (№6016-д), который приводит украинское законодательство в соответствие к стандартам ЕС, 21 декабря прошлого года. Однако в силу он еще не вступил.
"Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявили в представительстве ЕС.
В заявлении подчеркивается, что реформирование аудиторской деятельности является критичным для Украины не только в контексте выполнения Соглашения.
"Прежде всего это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установление доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговле", - говорится в заявлении.
"Мы надеемся, что проект Закона № 6016-п "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет внедрена как можно быстрее", - отметили в представительстве ЕС.
- Напомним, Еврокомиссия представила отчет о механизм приостановления безвиза, который содержит ряд требований к Украине.
- Главными требованиями, как и раньше, является антикоррупционные. Еврокомиссия требует обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных реформ, в частности, путем создания антикоррупционного суда, срочно восстановить авторитет НАПК и создать эффективную систему верификации электронных деклараций, отменить электронное декларирование антикоррупционных активистов.
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