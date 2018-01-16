ЕС требует от Киева введения в действие реформы аудиторской деятельности

16 января, 2018, 10:07

Задержка со вступлением в действие законопроекта № 6016-п "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" тормозит выполнение Соглашения об ассоциации

Об этом говорится в заявлении на странице представительства ЕС в Украине.

"Мы должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление", - отмечается в заявлении.

Верховная Рада приняла закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" (№6016-д), который приводит украинское законодательство в соответствие к стандартам ЕС, 21 декабря прошлого года. Однако в силу он еще не вступил.

"Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявили в представительстве ЕС.

В заявлении подчеркивается, что реформирование аудиторской деятельности является критичным для Украины не только в контексте выполнения Соглашения.

"Прежде всего это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установление доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговле", - говорится в заявлении.

"Мы надеемся, что проект Закона № 6016-п "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет внедрена как можно быстрее", - отметили в представительстве ЕС.