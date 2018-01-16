Диверсанты боевиков подорвались на собственных минах, - штаб АТО
Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляр, передает Укринформ.
Российские войска активизировали использование разведки для определения позиций сил АТО. В течение 13-14 января оккупационные разведчики подорвались на собственных минных полях.
"В течение 13-14 января во время попыток перейти участки собственных минно-взрывных заграждений на Мариупольском и Бахмутском направлениях подорвались диверсионно-разведывательные группы противника. Несколько диверсантов погибли, из них - один офицер, есть тяжелораненые", - отметил спикер.
Сообщается, что командование боевиков уже начало расследование по определению виновных в хаотичном установке мин перед собственными позициями.
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