Диверсанты боевиков подорвались на собственных минах, - штаб АТО

16 января, 2018, 14:22

Во время попытки определения точного расположения сил АТО пророссийские разведчики подорвались на собственных минах

Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляр, передает Укринформ.

Российские войска активизировали использование разведки для определения позиций сил АТО. В течение 13-14 января оккупационные разведчики подорвались на собственных минных полях.

"В течение 13-14 января во время попыток перейти участки собственных минно-взрывных заграждений на Мариупольском и Бахмутском направлениях подорвались диверсионно-разведывательные группы противника. Несколько диверсантов погибли, из них - один офицер, есть тяжелораненые", - отметил спикер.

Сообщается, что командование боевиков уже начало расследование по определению виновных в хаотичном установке мин перед собственными позициями.