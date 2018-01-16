Двое российских певцов, режиссер и ведущий попали в "черный список" Минкульта

16 января, 2018, 12:59

Министерство культуры обновило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-центр Министерства культуры Украины.

На сайте опубликовали приказ №55 ведомства от 15 января 2018 года, который дополняет перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Таким образом в список попали российские певцы Дмитрий Фомин и рэпер Баста (Василий Вакуленко), российский кинорежиссер Никита Михалков и белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев.

Напомним, 25 сентября 2017 года Министерство культуры также обновила этот список. Тогда туда внесли Стивена Сигала, Эмира Кустурицу, Надежду Бабкину, Станислава Говорухина, Евгения Гришковца, Веру Кузьмину, Алексея Панина, Стаса Пьеху, Зураба Церетели, Николая Цискаридзе и других.