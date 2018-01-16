Для получения $800 млн Украина должна исправить закон об Антикоррупционном суде, - Всемирный банк

16 января, 2018, 17:17

Всемирный банк обязует Украину изменить согласно советам Венецианской комиссии закон об антикоррупционном суд для получения финансовой поддержки в $800 млн

Об этом говорится в письме директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахтонен, передает Европейская правда.

В понедельник, 15 января, Всемирный банк направил в Верховную Раду и Администрацию президента письмо, в котором отметил, что Украина должна изменить законопроект в соответствие с решением Венецианской комиссии, и удовлетворить требования Всемирного банка для получения $800 млн финансовой поддержки.

"Конечно, представление законопроекта об Антикоррупционном суде для создания независимой судебной системы является очень позитивным шагом, но мы считаем, что законопроект необходимо согласовать с рекомендациями Венецианской комиссии и требованиями Всемирного банка для получения ориентировано на $800 млн гарантий для поддержки ключевых реформ в Украине", - говорится в сообщении.

Всемирный банк называет 6 ключевых моментов, которые стоит исправить:

Юрисдикция: по новому закону, по мнению Всемирного банка, Антикоррупционный суд должен работать согласно юрисдикции НАБУ и САП.

Требования к судьям: в законе прописывают нереальные требования к судьям АКС, что чрезвычайно ограничивает количество кандидатов на должности. Часть из них рекомендуют отменить, чтобы допустить максимальное количество людей к конкурсу.

Ветирование судей международными наблюдателями: по мнению ВБ, закон должен предоставить более влиятельную роль иностранным наблюдателям. В качестве примера подают ситуацию с избранием судей в Верховный Суд, когда 60% "негодных" кандидатур получили должности.

Количество судей: законом должно быть установлено количество работников АКС или его верхняя граница. Также стоит ограничить количество следователей, судов первой инстанции и апелляционных судей.

Назначение двух третей судей: по закону Суд вступает в действие после того, как должности получили 2/3 количества судей. Но связывая этот момент с предыдущим, отмечается, что подобная неопределенность может затормозить создание антикорупционного суда.

Представление новых законопроектов: президент обязуется представить другие новые законопроекты в связи с принятием данного закона. По мнению Всемирного банка, такие действия являются ненужными, ведь Антикоррупционный суд уже введен в судейское законодательство в 2016 году.