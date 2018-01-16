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Дания увеличит расходы на оборону, чтобы противодействовать России

Правительство Дании рассчитывает получить поддержку парламента в существенном увеличении расходов на оборону в следующем месяце для противодействия возросшей военной активности России

Об этом заявил премьер Дании Ларс Льокке Расмуссен, сообщает Reuters.

"Поведение России создало непредсказуемую и нестабильную ситуацию вокруг безопасности в регионе Балтийского моря", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Марисом Кучинкисом.

"Когда я принимал (Владимира) Путина в Копенгагене во время своего первого срока на посту премьер-министра еще в 2010 году, все думали, что это будет началом нового, гораздо лучшого и гораздо более дружественного сотрудничества между Европой и Россией. И это может уменьшить наши военные расходы ", - сказал премьер.

"Но, несмотря на российскую агрессию и то, что произошло в Крыму, я думаю, что мы просто должны быть реалистичными и больше инвестировать в нашу безопасность", – отметил он.

В 2016 году Россия перенесла ядерные ракеты "Искандер-М" в свой анклав  Калининградской области и развернула там систему противовоздушной обороны С-400.

В апреле прошлого года Дания заявила, что Россия сломала ее оборонную компьютерную сеть и получила доступ к электронным письмам работников в 2015 и 2016 годах.

Правоцентристское правительство меньшинства Дании должно убедить парламент поддержать предлагаемое 20-процентное увеличение оборонного бюджета в течение пятилетнего периода. Расмуссен сказал, что рассчитывает на поддержку большинства.

"Мы хотим рассматривать себя как основного члена НАТО. И для того, чтобы вести себя как такой член, мы должны увеличить наши расходы ", - сказал он.

"Пять лет назад мы думали, что линия обороны, так сказать, будет проходить не в Европе, а в международных операциях. Теперь мы осознаем необходимость быть готовыми к обороне в обоих местах", - добавил премьер Дании.

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