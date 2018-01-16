Чуму в Европе переносили люди. Ученые объясняют, почему не стоит "валить" все на крыс
Об этом сообщает BBC.
Ранее считалось, что ответственность за вспышки чумы в Европе в XIV-XIX веках несут грызуны и блохи, которые на них жили, но группа ученых из университетов Осло (Норвегия) и Феррары (Италия) утверждает, что первая вспышка чумы началась от человеческих блох и вшей.
Исследователи обратились к архивам, которые описывают развитие и масштаб распространения эпидемии, получившей название Черная смерть.
С 1347 по 1351 годы от Черной смерти погибли по меньшей мере 25 миллионов человек, то есть более трети всего населения Европы.
"У нас есть информация про смертность во время пандемии в девяти городах Европы, - рассказал ВВС сотрудник университета Осло Нильс Стенсет. - Поэтому мы имели возможность смоделировать динамику распространения заболевания".
Ученые смоделировали динамику распространения болезни в каждом городе на компьютере .
Для этого использовали три модели :
- из-за крыс
- воздушным путем
- через блох и вшей, которые жили на людях и их одежде.
В семи из девяти городов исследование показало, что модель с человеческими паразитами лучше всех других соответствует тому, что произошло во время эпидемии. Модель отобразила быстрое распространение болезни и охват ею жителей городов.
"Вывод был вполне очевидным. Лучше всего в модель распространения вписываются блохи и вши", - сказал Стенсет.
"Болезнь не распространилась бы так быстро, если бы ее переносили крысы. В случае с крысами путь распространения болезни длиннее, тогда как передаваясь от человека к человеку, все происходило быстрее", - добавил он.
По словам Стенсета, исследование в первую очередь имело исторический интерес: используя современное понимание инфекции, развенчать вымыслы о том, что произошло во время одной из самых губительных пандемий в истории человечества.
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Он отметил, что ученым полезно знать как можно больше о том, что происходит во время эпидемии, поскольку в будущем такие знания могут помочь снизить смертность.
Чума, как и раньше, является актуальной проблемой в Азии, Африке и странах Америки, где сохраняются очаги зараженных ею грызунов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2010 по 2015 годы в мире зарегистрировали 3248 случаев заболевания чумой, из них 584 привели к смертельным последствиям.
"Наше исследование показало, что для предотвращения распространения инфекции в будущем людям необходимо соблюдать гигиену", - напомнил Нильс Стенсет.
Справка:
Чума (англ. plague, лат. pestis; устар. мор) — зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь, характеризуется лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких и лимфатической системы с образованием бубнил, нередким септическим течением и высокой летальностью.
Возбудитель чумы отнесен к тем биологических агентам, которые официально признаны факторами биологического оружия. Молекулярно-генетические исследования последних лет показали, что чумной микроб образовался от Y.pseudotuberculosis вследствие мутации в промежутке времени где-то между 20-1,5 тыс. лет назад в популяциях монгольского сурка.
- Недавно в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области ветеринары выявили вспышку африканской чумы.
- До этого последний раз о вспышка этой болезни на Киевщине сообщалось в августе 2017 года.
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