Чуму в Европе переносили люди. Ученые объясняют, почему не стоит "валить" все на крыс

16 января, 2018, 14:59

Ученые выяснили, что не нужно обвинять крыс в распространении чумы в Средневековье

Об этом сообщает BBC.

Ранее считалось, что ответственность за вспышки чумы в Европе в XIV-XIX веках несут грызуны и блохи, которые на них жили, но группа ученых из университетов Осло (Норвегия) и Феррары (Италия) утверждает, что первая вспышка чумы началась от человеческих блох и вшей.

Исследователи обратились к архивам, которые описывают развитие и масштаб распространения эпидемии, получившей название Черная смерть.

С 1347 по 1351 годы от Черной смерти погибли по меньшей мере 25 миллионов человек, то есть более трети всего населения Европы.

"У нас есть информация про смертность во время пандемии в девяти городах Европы, - рассказал ВВС сотрудник университета Осло Нильс Стенсет. - Поэтому мы имели возможность смоделировать динамику распространения заболевания".

Ученые смоделировали динамику распространения болезни в каждом городе на компьютере .

Для этого использовали три модели :

- из-за крыс

- воздушным путем

- через блох и вшей, которые жили на людях и их одежде.

В семи из девяти городов исследование показало, что модель с человеческими паразитами лучше всех других соответствует тому, что произошло во время эпидемии. Модель отобразила быстрое распространение болезни и охват ею жителей городов.

"Вывод был вполне очевидным. Лучше всего в модель распространения вписываются блохи и вши", - сказал Стенсет.

"Болезнь не распространилась бы так быстро, если бы ее переносили крысы. В случае с крысами путь распространения болезни длиннее, тогда как передаваясь от человека к человеку, все происходило быстрее", - добавил он.

По словам Стенсета, исследование в первую очередь имело исторический интерес: используя современное понимание инфекции, развенчать вымыслы о том, что произошло во время одной из самых губительных пандемий в истории человечества.

Читайте также: В 2050 году 10 млн людей могут погибнуть от супербактерий. Какие суперантибиотики разрабатывают ученые

Он отметил, что ученым полезно знать как можно больше о том, что происходит во время эпидемии, поскольку в будущем такие знания могут помочь снизить смертность.

Чума, как и раньше, является актуальной проблемой в Азии, Африке и странах Америки, где сохраняются очаги зараженных ею грызунов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2010 по 2015 годы в мире зарегистрировали 3248 случаев заболевания чумой, из них 584 привели к смертельным последствиям.

"Наше исследование показало, что для предотвращения распространения инфекции в будущем людям необходимо соблюдать гигиену", - напомнил Нильс Стенсет.

Справка:

Чума (англ. plague, лат. pestis; устар. мор) — зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь, характеризуется лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких и лимфатической системы с образованием бубнил, нередким септическим течением и высокой летальностью.

Возбудитель чумы отнесен к тем биологических агентам, которые официально признаны факторами биологического оружия. Молекулярно-генетические исследования последних лет показали, что чумной микроб образовался от Y.pseudotuberculosis вследствие мутации в промежутке времени где-то между 20-1,5 тыс. лет назад в популяциях монгольского сурка.