Боевики активизировались на Светлодарской дуге, - штаб АТО

16 января, 2018, 19:57

Сегодня от начала суток зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, боевики активизировались на Светлодарской дуге

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.

"На Луганском направлении, среди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов нарушил режим прекращения огня неподалеку Луганского. Вблизи Троицкого в послеобеденное время боевики вели огонь из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Как добавили в штабе, украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках обороны нарушения режима тишины не зафиксированы.