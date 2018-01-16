Боевики активизировались на Светлодарской дуге, - штаб АТО
16 января, 2018, 19:57
Сегодня от начала суток зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, боевики активизировались на Светлодарской дуге
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.
"На Луганском направлении, среди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов нарушил режим прекращения огня неподалеку Луганского. Вблизи Троицкого в послеобеденное время боевики вели огонь из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.
Как добавили в штабе, украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках обороны нарушения режима тишины не зафиксированы.
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