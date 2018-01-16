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Боевики активизировались на Светлодарской дуге, - штаб АТО

Сегодня от начала суток зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, боевики активизировались на Светлодарской дуге

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.

"На Луганском направлении, среди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов нарушил режим прекращения огня неподалеку Луганского. Вблизи Троицкого в послеобеденное время боевики вели огонь из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Как добавили в штабе, украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках обороны нарушения режима тишины не зафиксированы.

 

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