Азия хочет взять биткоин под контроль. Как это сказалось на курсе криптовалюты

16 января, 2018, 16:45

Китай - один из эпицентров криптоторговли и майнинга - хочет жестко регулировать любые криптовалютные операции на законодательном уровне

Об этом пишет Reuters.

Власти даже планируют запретить гражданам доступ к местным и зарубежным интернет-платформам, позволяющим заниматься торговлей биткоином на централизованной основе. Новость спровоцировала падение курса самой популярной криптовалюты на 15%.

Власти КНР планируют запретить гражданам доступ к онлайн-платформам и мобильным приложениям для торговли биткоинами. Как поясняет Bloomberg, Китай ввел запрет на работу криптобирж в стране еще в прошлом году, но криптоинвесторы стали пользоваться альтернативными площадками для проведения операций.

По данным анонимных источников, ограничение коснется не только платформ для криптоторговли. Власти КНР также будут бороться с физическими и юридическими лицами, которые предоставляют таким платформам различные финансовые услуги.

К этой категории относятся и провайдеры электронных кошельков. Частные сделки купли-продажи криптовалюты между отдельными гражданами запрещены не будут.

Заявления источников подтвердил заместитель председателя Народного банка Китая Пан Гуншен. По его словам, правительство и центробанк готовят новые, более жесткие законы для регулирования криптовалютного рынка. Власть уже провела совещание, по итогам которого был составлен меморандум - он находится в распоряжении Reuters.

Пан Гуншен также отметил, что контролировать ограничение будут как центральная, так и муниципальные власти. Именно на местную власть правительство Китая возложит борьбу с майнерами криптовалют.

Как рассказал заместитель председателя Народного банка, чиновники на местах будут вводить ограничения на использование электроэнергии и земель, а также устанавливать налоги для компаний, вовлеченных в криптовалютную деятельность.

Ранее власти КНР вообще заявляли, что там намерены выгнать майнеров из страны. "Нельзя поддерживать псевдофинансовыеинновации, которые не имеют никакого отношения к реальной экономике", - сказал Пан Гуншен.

После заявления китайского регулятора курс биткоина упал на 15%. Утром 16 января он опустился до $11 500, но со временем начал понемногу повышаться. Стоимость других популярных криптовалют также упала.

Впрочем, криптоинвесторы находят падению курса и другие объяснения. На Reddit пишут, что инвесторы из азиатских стран начали продавать биткоины, чтобы совершать покупки перед китайским Новым годом, который отмечают 16 февраля.

"В последние 4 года активная распродажа биткоинов всегда начинался за три недели до китайского Нового года", - пишет пользователь eclipsegum. Однако, пользователям Reddit эта теория не показалась убедительной.

На прошлой неделе власти Южной Кореи заявили, что там готовят законопроект, запрещающий торговлю криптовалютой.

Однако, позже представители правительства признали, что пока эта инициатива рассматривается и окончательное решение еще не принято. Но даже если бы законопроект решили принять, на его реализацию ушло бы не меньше года.

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Параллельно с выше приведенными аргументами относительно колебания курса криптовалют, и , в частности, биткоина, эксперты имеют еще одно мнение. Так, Credit Suisse недавно опубликовал отчет, в котором утверждает, что 90% всех биткоинов хранится в 4% кошельков.

Таким образом, из-за высокой концентрации биткоинов у небольшого числа богатых пользователей, это дает отличную платформу для манипулирования курсом криптовалюты.

Согласно другим исследованиям история схожая: около 40% всех существующих на сегодняшний день биткоинов находятся в руках всего тысячи лиц - так называемых китов.

Бывший управляющий директор и руководитель отдела финансовых рынков AQR Capital Management Аарон Браун считает, что так называемые "киты", могут координировать свои действия между собой, поднимая или опуская курс криптовалюты по собственному желанию и выгоде. Какого-либо запрета, контроля или чего-то другого для них просто не существует.