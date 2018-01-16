Автопроизводители уже инвестировали в электрокары более $90 млрд. Почему это действительно много

16 января, 2018, 15:39

По сравнению со всем автомобильным рынком эта сумма в $90 млрд может показаться незначительной, но электромобили пока составляют лишь 1% от 90 млн автомобилей, продаваемых ежегодно в мире

В пересчете на этот процент сумма инвестиций выглядит гораздо убедительнее, пишет Reuters.

На сегодняшний день инвестиции в создание электрокаров, о которых заявили крупнейшие автопроизводители, распределились следующим образом: на компании из США приходится $19 млрд, из Китая - $21 млрд, из Германии - $52 млрд.

Автопроизводители подтверждают, что такая волна инвестиций возникла благодаря формированию благоприятных условий. При этом, пишет Reuters, большая часть этих инвестиций направлена на китайский рынок: американские и европейские автомобильные компании видят в этой стране самый большой рынок электромобилей.

Последними новостями из мира инвестиций в электромобили стало заявление председателя совета директоров Ford Билла Форда о том, что компания потратит $11 млрд на электрификацию своего модельного ряда.

В компании пообещали, что к 2022 году будет выпущено 40 электрических и гибридных моделей, в числе которых будет и полноценный электрический внедорожник.

Ранее в Ford уже заявляли, что инвестируют в развитие электрического транспорта, но суммы и масштабы были меньше. Сообщалось, что в будущем компания представит 13 новых моделей электромобилей и инвестирует в это $4,5 млрд.

Позже производитель рассказал о 7 новых моделях, производством которых планирует заняться. В этот список вошли: новый полностью электрический внедорожник, который на одном заряде аккумулятора может проехать около 480 километров (без названия), гибридный внедорожник F-150 и спорткар Mustang, подключаемый гибридный минивэн Transit Custom и два новых электромобиля для полиции; седьмой по счету новинкой стал гибридный беспилотный автомобиль, который Ford планирует сделать к 2021 году.

В гонку инвестиций ввязался и Daimler. Немецкая компания собирается инвестировать похожую сумму - $11,7 млрд. В будущем мы должны увидеть 10 полностью электрических Mercedes и 40 гибридов: от самых маленьких легковых автомобилей до крупных грузовиков для бизнеса.

Также Daimler инвестирует $1 млрд в производство электромобилей и аккумуляторов в США. Автопроизводители делают большие ставки на электрокары, но решать в конечном счете все равно будет клиент.

Пока трудно сказать, будет ли достаточный спрос на электромобили в будущем. Но аналитики прогнозируют, что, например, в США к 2030 году 15-20% продаваемых автомобилей будут электрическими.

Можно отдельно упомянуть значительное количество небольших електромобильных стартапов. Это тоже целая отрасль, которая в конечном итоге может создать что-то конкурентоспособное и полезное. Согласно отчету компании CB Insight, за 2016 год в такие стартапы инвестированы $2 млрд. Это на 100% больше, чем годом ранее.

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