Автопроизводители уже инвестировали в электрокары более $90 млрд. Почему это действительно много
В пересчете на этот процент сумма инвестиций выглядит гораздо убедительнее, пишет Reuters.
На сегодняшний день инвестиции в создание электрокаров, о которых заявили крупнейшие автопроизводители, распределились следующим образом: на компании из США приходится $19 млрд, из Китая - $21 млрд, из Германии - $52 млрд.
Автопроизводители подтверждают, что такая волна инвестиций возникла благодаря формированию благоприятных условий. При этом, пишет Reuters, большая часть этих инвестиций направлена на китайский рынок: американские и европейские автомобильные компании видят в этой стране самый большой рынок электромобилей.
Последними новостями из мира инвестиций в электромобили стало заявление председателя совета директоров Ford Билла Форда о том, что компания потратит $11 млрд на электрификацию своего модельного ряда.
В компании пообещали, что к 2022 году будет выпущено 40 электрических и гибридных моделей, в числе которых будет и полноценный электрический внедорожник.
Ранее в Ford уже заявляли, что инвестируют в развитие электрического транспорта, но суммы и масштабы были меньше. Сообщалось, что в будущем компания представит 13 новых моделей электромобилей и инвестирует в это $4,5 млрд.
Позже производитель рассказал о 7 новых моделях, производством которых планирует заняться. В этот список вошли: новый полностью электрический внедорожник, который на одном заряде аккумулятора может проехать около 480 километров (без названия), гибридный внедорожник F-150 и спорткар Mustang, подключаемый гибридный минивэн Transit Custom и два новых электромобиля для полиции; седьмой по счету новинкой стал гибридный беспилотный автомобиль, который Ford планирует сделать к 2021 году.
В гонку инвестиций ввязался и Daimler. Немецкая компания собирается инвестировать похожую сумму - $11,7 млрд. В будущем мы должны увидеть 10 полностью электрических Mercedes и 40 гибридов: от самых маленьких легковых автомобилей до крупных грузовиков для бизнеса.
Также Daimler инвестирует $1 млрд в производство электромобилей и аккумуляторов в США. Автопроизводители делают большие ставки на электрокары, но решать в конечном счете все равно будет клиент.
Пока трудно сказать, будет ли достаточный спрос на электромобили в будущем. Но аналитики прогнозируют, что, например, в США к 2030 году 15-20% продаваемых автомобилей будут электрическими.
Можно отдельно упомянуть значительное количество небольших електромобильных стартапов. Это тоже целая отрасль, которая в конечном итоге может создать что-то конкурентоспособное и полезное. Согласно отчету компании CB Insight, за 2016 год в такие стартапы инвестированы $2 млрд. Это на 100% больше, чем годом ранее.
Читайте также: Обещания Tesla слишком громкие. Почему эксперты сомневаются в сенсационных Tesla Semi и Roadster
- Напомним, во Франции построили "умную" дорогу, чспособную передавать электрокару до 20 кВт энергии прямо во время движения.
- Компания Илона Маска Tesla назвала предварительные цены на электрические грузовики Tesla Semi, представленные 17 ноября.
- Маск презентовал электрический спорткар Tesla Roadster, который назвал самым быстрым серийным автомобилем. Автомобиль может проехать на одной зарядке до 1000 км, что является новым рекордом для электрокаров. Он может разогнаться до 100 км/час. за 1,9 секунды, максимальная скорость - свыше 250 миль/час. (400 км/ч).
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать