Женщину-полицейскую хотели переехать, потому что остановила пьяного водителя Merсedes. Началась стрельба
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.
Патрульные остановили водителя Merсedes, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и бросался в драку
Во время общения с нарушителем посетители развлекательного заведения, который находился рядом, начали угрожать правоохранителям, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.
На требования инспекторов прекратить незаконные действия правонарушители не реагировали. Зато нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались на авто наехать на нее.
Отмечается, что для устранения реальной угрозы жизни и здоровью, а также для остановки автомобиля полицейские применили табельное огнестрельное оружие.
Одного из нарушителей задержали, другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.
Полицейский госпитализирован из-за полученных травм. По данному факту открыто уголовное производство.
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