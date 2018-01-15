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Женщину-полицейскую хотели переехать, потому что остановила пьяного водителя Merсedes. Началась стрельба


фото: прес-служба патрульної поліції в Одеській області
На Одесщине посетители развлекательного заведения угрожали и пытались наехать на полицейского после того, как патрульные остановили пьяного водителя Merсedes

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

Патрульные остановили водителя Merсedes, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и бросался в драку

Во время общения с нарушителем посетители развлекательного заведения, который находился рядом, начали угрожать правоохранителям, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.

На требования инспекторов прекратить незаконные действия правонарушители не реагировали. Зато нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались на авто наехать на нее.

Отмечается, что для устранения реальной угрозы жизни и здоровью, а также для остановки автомобиля полицейские применили табельное огнестрельное оружие.

Одного из нарушителей задержали, другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Полицейский госпитализирован из-за полученных травм. По данному факту открыто уголовное производство.

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