Известная актриса извинилась перед жертвами домогательств за письмо в поддержку права приставать к женщинам

Французская актриса Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуальных домогательств за письмо с критикой движения против сексуальных домогательств MeToo

Digitaljournal.

Она отметила, что в заявлении нет ничего такого, что могло бы взволновать мировое феминистское сообщество.

"Я тепло поздравляю всех жертв этих отвратительных действий, которые могло задеть письмо, появившееся в Le Monde. Это им и только им одним - я приношу свои извинения", - сказла Денев.

Актриса заявила, что в письме не было написано ничего положительного о сексуальных домогательствах, "иначе она бы это не подписала".

Напомним, 10 января во французском издании Le Monde опубликовали открытое письмо, которое подписали около ста француженок во главе с Катрин Денев и Ингрид Кауэн. В нем авторы выступили в защиту "жизненно важного для сексуальной свободы" права мужчин приставать к женщинам.

"Изнасилование - это преступление. Но настойчивое и неуклюжее цепляние - это не преступление, а галантность - это не признак агрессивного мачо", - говорится в письме.

По мнению авторов письма, дело американского продюсера Харви Вайнштейна обратило внимание на проблему сексуального насилия в отношении женщин и злоупотребления мужчинами своей власти, особенно на рабочем месте.

Однако, по словам француженок, такая свобода слова "превращается в свою противоположность", а тех, кто не поддерживает кампании вроде #MeToo, автоматически считают соучастниками преступлений. Чаще всего люди, которые получили обвинения в домогательствах, не получают права на ответ, говорится в обращении.

"Такая поспешная справедливость уже привела к жертвам. Мужчины вынуждены уходить в отставку, хотя они были всего лишь не правы в том, что хотели коснуться чьей коленки, пытались получить поцелуй или поговорить на интимные темы во время обеда на работе", - отмечают авторы.

Француженки также отметили, что уровень независимости женщины не возрастет при подобном "стремлении отправить свиней на бойню". Такие настроения, по мнению авторов письма, служат только тем, кто выступает против сексуальной свободы.

Журнал Time назвал персоной 2017 людей, которые рассказывали о сексуальных домогательствах. Серия скандалов началась с расследования о домогательствах со стороны Вайнштейна к известным актрисам в Голливуде.

Справка:

Под хэштегом #MeToo люди рассказывают о том, как стали жертвами сексуальных домогательств.

Флешмоб начался с сообщения американской актрисы и певицы Алисы Милано. В своем Twitter она написала: "Совет от друга: если все женщины, которые пережили сексуальное домогательство, напишут "Я тоже", мы сможем показать людям масштаб проблемы".

Милано призвала всех, кто имел дело с притязаниями, поддержать акцию.

Флешмоб вспыхнул мгновенно - его подхватили миллионы людей, которые начали писать сообщения-признания в Facebook, Twitter и Instagram.

К акции присоединились известные звезды - о своем неприятном опыте рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс, Леди Гага.

В некоторых сообщениях не уточнялось, о ком именно идет речь, зато кто-то прямо обвинил конкретных людей. Больше всего досталось Вайнштейну - его обвинили в домогательствах к более сорока известным женщинам.

Харви Вайнштейн - один из самых влиятельных голливудских продюсеров. Ленты, созданные с его участием, неоднократно завоевывали "Оскар", который вручает Американская киноакадемия, в различных номинациях, в том числе за лучший фильм.

В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны известного продюсера. Это вызвало волну признаний и новых секс-скандалов с другими известными людьми.

10 октября 2017 продюсер и основатель киностудии Вайнштейн был вынужден покинуть собственную компанию The Weinstein Company, которую он создал вместе со своим братом Бобом, из-за секс-скандала.

Власти Франции начали процедуру лишения голливудского продюсера Харви Вайнштейна ордена Почетного легиона из-за подозрений в сексуальных домогательствах, а члены Американской киноакадемии исключили продюсера Харви Вайнштейна из организации из-за подозрений в сексуальных домогательствах.

В начале ноября секс-скандал развернулся и вокруг Кевина Спейси - после обвинений со стороны актера Энтони Рэпп в домогательствах в 1986 году, когда Рэпп был несовершеннолетним.

Поэтому актер лишился контракта с Netflix, а сервис прекратил съемки сериала "Карточный домик".

Кроме Рэпп в домогательствах актера обвинили еще несколько человек, среди которых режиссер-документалист Тони Монтана, бармен из Великобритании Дэниэл Билл и актер Роберто Кавазос.