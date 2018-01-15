Из-за отсутствия мобильной связи от Vodafone жители Донецка стоят в очередях за картами местного оператора
Об этом сообщает УНИАН.
Несмотря на снег, жители Донецка занимают очередь в магазины оператора мобильной связи "Феникс". А перекупщики уже продают карточки по цене, в восемь раз выше реальной.
"Люди бегают по отделениям почты, пытаются купить стартовый пакет местного телефонного оператора "Феникс", но их в продаже крайне мало. Перекупщики уже продают на радиорынке Маяк эти стартовые пакеты по 1000 рублей (500 грн) за штуку, тогда как обычная цена - 120 рублей (60 грн)", - рассказала местная жительница, передает Gazeta.ua.
По информации сепаратистских СМИ, за 4 дня база клиентов мобильный оператор "Феникс" увеличилась на 50 тысяч пользователей. Подсчитывают, что на этом компания заработала минимум 3 млн гривен (6 млн рублей).
Как сообщили Эспрессо.TV местные жители, подобная ситуация сейчас и в оккупированном Луганске.
По словам местных жителей, люди в Луганске в панике, пытаются купить стартовые пакеты местного мобильного оператора "Лугаком". Однако огромные очереди мешают это сделать.
- 11 января на территории "ДНР" та "ЛНР" пропала связь мобильного оператора Vodafone Ukraine, а впоследствии также приостановил работу и оператор пророссийских наемников "Лугаком".
- Vodafone Ukraine сообщает, что связь пропала из-за оборванного кабеля, но место обрыва еще не установлено. Если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории, то компания вообще не сможет восстановить связь.