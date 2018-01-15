 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из-за отсутствия мобильной связи от Vodafone жители Донецка стоят в очередях за картами местного оператора

В Донецке возле магазинов пророссийского мобильного оператора "Феникс" протянулись метровые очереди из желающих купить карточку мобильной связи

Об этом сообщает УНИАН.

Несмотря на снег, жители Донецка занимают очередь в магазины оператора мобильной связи "Феникс". А перекупщики уже продают карточки по цене, в восемь раз выше реальной.

"Люди бегают по отделениям почты, пытаются купить стартовый пакет местного телефонного оператора "Феникс", но их в продаже крайне мало. Перекупщики уже продают на радиорынке Маяк эти стартовые пакеты по 1000 рублей (500 грн) за штуку, тогда как обычная цена - 120 рублей (60 грн)", - рассказала местная жительница, передает Gazeta.ua.

По информации сепаратистских СМИ, за 4 дня база клиентов мобильный оператор "Феникс" увеличилась на 50 тысяч пользователей. Подсчитывают, что на этом компания заработала минимум 3 млн гривен (6 млн рублей).

Как сообщили Эспрессо.TV  местные жители, подобная ситуация сейчас и в оккупированном Луганске.

По словам местных жителей, люди в Луганске в панике, пытаются купить стартовые пакеты местного мобильного оператора "Лугаком". Однако огромные очереди мешают это сделать.

  • Vodafone Ukraine сообщает, что связь пропала из-за оборванного кабеля, но место обрыва еще не установлено. Если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории, то компания вообще не сможет восстановить связь.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать