15 января, 2018, 17:29

В Донецке возле магазинов пророссийского мобильного оператора "Феникс" протянулись метровые очереди из желающих купить карточку мобильной связи

Об этом сообщает УНИАН.

Несмотря на снег, жители Донецка занимают очередь в магазины оператора мобильной связи "Феникс". А перекупщики уже продают карточки по цене, в восемь раз выше реальной.

"Люди бегают по отделениям почты, пытаются купить стартовый пакет местного телефонного оператора "Феникс", но их в продаже крайне мало. Перекупщики уже продают на радиорынке Маяк эти стартовые пакеты по 1000 рублей (500 грн) за штуку, тогда как обычная цена - 120 рублей (60 грн)", - рассказала местная жительница, передает Gazeta.ua.

По информации сепаратистских СМИ, за 4 дня база клиентов мобильный оператор "Феникс" увеличилась на 50 тысяч пользователей. Подсчитывают, что на этом компания заработала минимум 3 млн гривен (6 млн рублей).

Как сообщили Эспрессо.TV местные жители, подобная ситуация сейчас и в оккупированном Луганске.

По словам местных жителей, люди в Луганске в панике, пытаются купить стартовые пакеты местного мобильного оператора "Лугаком". Однако огромные очереди мешают это сделать.

11 января на территории "ДНР" та "ЛНР" пропала связь мобильного оператора Vodafone Ukraine, а впоследствии также приостановил работу и оператор пророссийских наемников "Лугаком".