Вследствие двойного теракта террористов-смертников в Багдаде погибли 25 человек
15 января, 2018, 09:52
В результате двойного теракта в центре Багдада в понедельник, 15 января, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 63 ранены
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ирака, передает Reuters.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел страны, теракт произошел на Площади авиации, в торговом районе Багдада.
Нападение совершили двое мужчин, подорвав жилеты со взрывчаткой.
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- Напомним, Ирак в прошлом месяце заявил о победе над группировкой "Исламское государство", которое взяло под контроль почти треть Ирака три года назад, однако боевики продолжают осуществлять обстрелы и взрывы в разных частях страны.
- В ноябре вооруженные силы в Ираке захватили пограничный город Рава - последний город, который оставался под контролем "ИГ", сигнализируя о полном поражении группировки.
- Террористическая группировка "Исламское государство" угрожает нападениями на рождественские ярмарки в Великобритании, Франции и Германии.
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