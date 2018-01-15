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Вследствие двойного теракта террористов-смертников в Багдаде погибли 25 человек

В результате двойного теракта в центре Багдада в понедельник, 15 января, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 63 ранены

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ирака, передает Reuters.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел страны, теракт произошел на Площади авиации, в торговом районе Багдада.

Нападение совершили двое мужчин, подорвав жилеты со взрывчаткой.

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  • Напомним, Ирак в прошлом месяце заявил о победе над группировкой "Исламское государство", которое взяло под контроль почти треть Ирака три года назад, однако боевики продолжают осуществлять обстрелы и взрывы в разных частях страны.
  • В ноябре вооруженные силы в Ираке захватили пограничный город Рава - последний город, который оставался под контролем "ИГ", сигнализируя о полном поражении группировки.
  • Террористическая группировка "Исламское государство" угрожает нападениями на рождественские ярмарки в Великобритании, Франции и Германии.
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