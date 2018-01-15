Возможна ли жизнь возле холодных звезд. Ученые создают телескоп, чтобы исследовать Красных карликов

15 января, 2018, 14:15

Новая миссия запустит небольшой спутник-телескоп SPARCS в космос для изучения планетарных систем вокруг самого распространенного типа звезд

Об этом сообщает Sciencedaily.

Телескоп SPARCS будет состоять из шести кубических модулей, грань каждого из которых будет по размеру в 10 см. Его создают в Университете штата Аризона для учебных целей и для тренировки будущих инженеров, ученых и глав подобных миссий.

Цель SPARCS

Предполагается, что телескоп запустят в космос в 2021 году. Его задача - следить за вспышками и пятнами на маленьких звездах, а ученые будут оценивать, насколько пригодна для жизни космическая среда планет, вращающихся вокруг них.

Проект, включающий в себя проектирование космического аппарата, интеграцию и последующую научную работу, финансируется NASA.

"Эта миссия находится в пограничной зоне астрофизики и астробиологии", - сказала Евгения Школьник, доцент в Аризонского университета и главный исследователь миссии SPARCS. "Мы собираемся изучить населенность и высокоэнергетическое пространство вокруг звезд, которые мы называем М-карликами".

Почему именно М-карлики?

Звезды, на которые сфокусируется SPARCS - Красные карлики (М-карлики), являются маленькими, тусклыми и прохладными по сравнению с Солнцем. Их диаметры меньше солнечного примерно в 3 раза, а яркость - в сотню раз.

Температура поверхности красного карлика достигает 3,500 ° К, что сопоставимо с разжаренной спиралью лампы накаливания, поэтому, несмотря на свое название, красные карлики, аналогично лампам, сияют светом не красным, а, скорее, охристо-желтого оттенка.

Выбор целевых звезд для SPARCS может показаться нелогичным. Если астрономы ищут экзопланеты в обитаемой зоне, зачем беспокоиться о звездах, которые так отличаются от Солнца? Ответ лежит в цифрах.

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М-карлики - самый распространенный тип звезд в галактике Млечный Путь. Их около 75% от общего количества небесных светил, а это в 20 раз больше, чем звезд, подобных Солнцу.

Астрономы обнаружили, что почти каждая такая звезда имеет по крайней мере одну планету, вращающуюся вокруг нее, и около четверти из них твердые, а не газообразные и расположены в потенциально обитаемой зоне (там, где может существовать вода в жидком состоянии).

По оценкам ученых, всего таких звезд около 40 млрд только в галактике Млечный путь. Одна из таких, Проксима Б в созвездии Альфа Центавра, ближайшей к нам (4,3 световых года) и туда потенциально можно будет послать летательный аппарат.

Что уже открыли

В 2005 году были открыты экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов. Одна из них величиной с Нептун (около 17 масс Земли). Эта планета кружится на расстоянии всего в 6 млн километров от собственного светила, и, следовательно, должна иметь температуру поверхности около 150 ° C, несмотря на низкую светимость звезды.

В 2006 году у красного карлика была обнаружена планета земного типа. Ее орбита в 390 млн километрах от звезды, а температура поверхности равна -220 ° C.

2007 нашли планеты в пригодной для жизни зоне красного карлика Глизе 581, а в 2010-м - и у его собрата Глизе 876 в той же зоне.

В 2014 году возле еще одного красного карлика Kepler-186 была открыта размером подобная Земле планета Kepler-186 f на пригодной для жизни орбите.

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