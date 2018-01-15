Возможна ли жизнь возле холодных звезд. Ученые создают телескоп, чтобы исследовать Красных карликов
Об этом сообщает Sciencedaily.
Телескоп SPARCS будет состоять из шести кубических модулей, грань каждого из которых будет по размеру в 10 см. Его создают в Университете штата Аризона для учебных целей и для тренировки будущих инженеров, ученых и глав подобных миссий.
Цель SPARCS
Предполагается, что телескоп запустят в космос в 2021 году. Его задача - следить за вспышками и пятнами на маленьких звездах, а ученые будут оценивать, насколько пригодна для жизни космическая среда планет, вращающихся вокруг них.
Проект, включающий в себя проектирование космического аппарата, интеграцию и последующую научную работу, финансируется NASA.
"Эта миссия находится в пограничной зоне астрофизики и астробиологии", - сказала Евгения Школьник, доцент в Аризонского университета и главный исследователь миссии SPARCS. "Мы собираемся изучить населенность и высокоэнергетическое пространство вокруг звезд, которые мы называем М-карликами".
Почему именно М-карлики?
Звезды, на которые сфокусируется SPARCS - Красные карлики (М-карлики), являются маленькими, тусклыми и прохладными по сравнению с Солнцем. Их диаметры меньше солнечного примерно в 3 раза, а яркость - в сотню раз.
Температура поверхности красного карлика достигает 3,500 ° К, что сопоставимо с разжаренной спиралью лампы накаливания, поэтому, несмотря на свое название, красные карлики, аналогично лампам, сияют светом не красным, а, скорее, охристо-желтого оттенка.
Выбор целевых звезд для SPARCS может показаться нелогичным. Если астрономы ищут экзопланеты в обитаемой зоне, зачем беспокоиться о звездах, которые так отличаются от Солнца? Ответ лежит в цифрах.
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М-карлики - самый распространенный тип звезд в галактике Млечный Путь. Их около 75% от общего количества небесных светил, а это в 20 раз больше, чем звезд, подобных Солнцу.
Астрономы обнаружили, что почти каждая такая звезда имеет по крайней мере одну планету, вращающуюся вокруг нее, и около четверти из них твердые, а не газообразные и расположены в потенциально обитаемой зоне (там, где может существовать вода в жидком состоянии).
По оценкам ученых, всего таких звезд около 40 млрд только в галактике Млечный путь. Одна из таких, Проксима Б в созвездии Альфа Центавра, ближайшей к нам (4,3 световых года) и туда потенциально можно будет послать летательный аппарат.
Что уже открыли
В 2005 году были открыты экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов. Одна из них величиной с Нептун (около 17 масс Земли). Эта планета кружится на расстоянии всего в 6 млн километров от собственного светила, и, следовательно, должна иметь температуру поверхности около 150 ° C, несмотря на низкую светимость звезды.
В 2006 году у красного карлика была обнаружена планета земного типа. Ее орбита в 390 млн километрах от звезды, а температура поверхности равна -220 ° C.
2007 нашли планеты в пригодной для жизни зоне красного карлика Глизе 581, а в 2010-м - и у его собрата Глизе 876 в той же зоне.
В 2014 году возле еще одного красного карлика Kepler-186 была открыта размером подобная Земле планета Kepler-186 f на пригодной для жизни орбите.
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