Верховная Рада - лидер в Европе по количеству "законодательного спама"

15 января, 2018, 12:58

Украинские народные депутаты являются лидерами в Европе по количеству зарегистрированных законопроектов. При этом большинство предложений являются некачественными и не проходят проверки экспертов Верховной Рады и Минфина

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Так, украинские нардепы регистрируют в среднем 1,8 тыс. законопроектов в год. Для сравнения, в Норвегии инициируют в среднем 5 законопроектов в год, в Швейцарии - 6, в Греции - 13, в Австрии - 46, в Великобритании - 66, в Исландии - 71, в Дании - 74, в Португалии - 115, в Бельгии - 227, в Финляндии - 257, во Франции - 337, в Италии - 644.

Таким образом, депутаты Верховной Рады инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии, в 140 раз больше, чем в Греции, в 39 раз больше, чем в Австрии, в 25 раз больше, чем в Великобритании, Исландии и Дании , в 15 раз больше, чем в Португалии, в 8 раз больше, чем в Бельгии и Финляндии, в 5 раз больше, чем во Франции и в три раза больше, чем в Италии.

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"Большинство представленных законопроектов - это так называемый низкокачественный законодательный спам. Каждый второй проект закона получает негативные выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, каждый третий - министерства финансов. Народные депутаты фактически действуют по олимпийскому принципу, согласно которому главное не победа, а участие . Ведь законами становятся лишь 12% поданных законопроектов", - заявил на пресс-конференции "Верховная Рада: итоги 2017 года" глава КИУ Алексей Кошель.

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При этом тенденция по количеству законопроектов в последние годы все-таки уменьшается. Так, в 2017 году было зарегистрировано 2367 законопроектов, тогда как в 2016 году - 3226, а в 2015 году - 4279 законопроектов.

Кроме того, по данным КИУ, 56 нардепов пропустили 90% голосований в 2017 году, а один нардеп - Евгений Бакулин из "Оппозиционного блока" - вообще не проголосовал ни разу за год.

Среди топ-10 нардепов-прогульщиков - Евгений Бакулин, Сергей Левочкин ( "Оппозиционный блок"), Вадим Рабинович ( "Оппозиционный блок"), Евгений Мураев (внефракционный), Виталий Чепинога (БПП), Денис Дзензерский ( "Народный фронт"), Константин Жеваго (внефракционный) и Ефим Звягильский ( "Оппозиционный блок").

С 4553 голосований в течение года Сергей Левочкин принял участие в 14 голосованиях, Вадим Рабинович - в 17 Евгений Мураев - в 18 Виталий Чепинога - в 43, Денис Дзензерский - в 54, Константин Жеваго - в 57, Ефим Звягильский - в 106. Евгений Бакулин не нажимал "за", "против", "воздержался" ни разу за год. Также ни разу не проголосовали нардепы крестьяне Сергей Клюев и Александр Онищенко.

В КИУ также отметили, что 40 народных депутатов почти не голосовали в декабре 2017 года, пропустив более 90% голосований. Из них 13 являются членами "Оппозиционного блока", 11 - внефракционных, по 5 из ВО "Батькивщина" и БПП, два - с "Воли Народа" и "Народного фронта", по одному - из РПЛ и "Возрождение".

Среди нардепов, которые почти не голосовали в декабре, в частности, Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Дмитрий Ярош (не проголосовали ни разу за месяц), Олесь Довгий (11 голосований), Юрий Бойко (19), Дмитрий Добкин (20), Владимир Парасюк (24), Сергей Кивалов (29), Наталья Королевская (30).

На протяжении декабря состоялось 11 пленарных заседаний, на которых в среднем присутствовали 330 народных депутатов из 423. Среди фракций и групп лучше посещали заседания депутаты "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко", хуже всего - "Свободы".

В среднем на пленарных заседаниях ВР было зарегистрировано 85% депутатов "Народного фронта" (69 нардепов), 83% - БПП (114), 78% - ВО "Батькивщина" (15), 76% - внефракционных (38), 75% - "Самопомочи" (18), 72% - Радикальной партии Олега Ляшко (15), 70% - "Видродження" (18), 69% - "Оппозиционного блока" (29), 61% - "Воли Народа" (10).

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что 16 января Верховная Рада примет законопроект о реинтеграции Донбасса.

Ранее, 5-6 октября, Верховная Рада рассмотрела пакет президентских законопроектов - закон №7163 о деоккупации Донбасса (принят в первом чтении) и закон №7164 об особом статусе оккупированных районов (проголосован депутатами и подписан президентом).

При этом в 2015 и 2016 годах, когда было проведено 3618 и 3417 голосований соответственно, один нардеп участвовал в среднем в 55% и 54% голосований. В 2017 году этот показатель уменьшился до 42%.