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Венгрия вновь обвинила Украину в ущемлении венгерского языка


фото: kormany.hu
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ущемляет права нацменьшинств относительно использования родных языков

Об этом министр сказал в эфире венгерского канала M1, сообщает сайт правительства Венгрии.

В частности, Сийярто возмутился инициативой титрования произведений и публикаций на украинском языке.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложение относительно ограничения использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинскую расшифровку диалога во время постановок театра, а венгерские газеты также должны быть опубликованы на двух языках", - сказал Сийярто.

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Глава МИД Венгрии пообещал дальнейшую негативную реакцию на украинские языковые инициативы.

"Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании", - добавил Сийярто.

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