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В Испании расследуют "отмывание" 30 млн евро российскими чиновниками

Прокуратура Испании начала расследование сообщений о том, что российские чиновники "отмыли" 30 млн евро в этой стране

Об этом сообщает EUobserver.

Предполагается, что подозреваемые могли "отмывать" деньги на территории ЕС в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного ранее юристом Сергеем Магнитским.

Расследование должен возглавить прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против российской мафии в Испании. Он планирует развернуть операцию по отслеживанию средств на Кипре, в Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США.

  • Российский адвокат Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его обвиняли в причастности к организации незаконного возврата излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год.
  • Как считают коллеги Магнитского и правозащитники, его целенаправленно довели до смерти условиями содержания и отказом в медицинской помощи в отместку за то, что он раскрыл преступную схему, при помощи которой сотрудники МВД и чиновники отмывали миллиарды рублей.
  • "Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года, а в апреле 2013-го Минфин США начал составлять санкционные списки российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского.
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