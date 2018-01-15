В Венгрии пожаловались, что Румыния угрожает расправой местным венграм
Дипломатический скандал спровоцировало заявление главы правительства Румынии Михая Тудосе, которое было сделано на прошлой неделе, сообщает "Радио Свобода".
"Мой ответ будет таким, как и тогда, когда, уж не знаю по случаю какого дня, они пытались вывесить свой флаг. Тогда я ясно заявил, что когда он будет развиваться на ветру, там же будут болтаться возле него и местные руководители (венгерского меньшинства, – ред.)", – прокомментировал Тудосе попытки руководства венгров Трансильвании добиться автономии в Румынии.
После этого заявления в МИД Венгрии в Будапеште вызвали посла Румынии, он пытался смягчить слова премьера, опираясь на неточность толкования СМИ определенных речевых оборотов Тудосе. В свою очередь, представитель румынского правительства в Бухаресте заверил официальный Будапешт, в словах Тудосе не было ничего антивенгерского. Впрочем, эти ответы румынских депутатов не удовлетворили венгерскую сторону.
Руководитель венгерской дипломатии Пейтер Сийярто сказал, что в Будапеште истолковали слова главы правительства соседнего государства как прямую угрозу физической расправы над представителями венгерского меньшинства в Румынии. Сийярто выразил надежду, что румынская сторона исправит ситуацию.
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- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- 15 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ущемляет права нацменьшинств относительно использования родных языков.
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