В Венгрии пожаловались, что Румыния угрожает расправой местным венграм

15 января, 2018, 21:48

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы физической расправы над представителями этнической общины венгров в Румынии являются неприемлемыми

Дипломатический скандал спровоцировало заявление главы правительства Румынии Михая Тудосе, которое было сделано на прошлой неделе, сообщает "Радио Свобода".

"Мой ответ будет таким, как и тогда, когда, уж не знаю по случаю какого дня, они пытались вывесить свой флаг. Тогда я ясно заявил, что когда он будет развиваться на ветру, там же будут болтаться возле него и местные руководители (венгерского меньшинства, – ред.)", – прокомментировал Тудосе попытки руководства венгров Трансильвании добиться автономии в Румынии.

После этого заявления в МИД Венгрии в Будапеште вызвали посла Румынии, он пытался смягчить слова премьера, опираясь на неточность толкования СМИ определенных речевых оборотов Тудосе. В свою очередь, представитель румынского правительства в Бухаресте заверил официальный Будапешт, в словах Тудосе не было ничего антивенгерского. Впрочем, эти ответы румынских депутатов не удовлетворили венгерскую сторону.

Руководитель венгерской дипломатии Пейтер Сийярто сказал, что в Будапеште истолковали слова главы правительства соседнего государства как прямую угрозу физической расправы над представителями венгерского меньшинства в Румынии. Сийярто выразил надежду, что румынская сторона исправит ситуацию.

Читайте также: Венгрия "разгоняет" тему автономии Закарпатья. История "мягкой оккупации"