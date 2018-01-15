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В телефонах украинцев шарила программа, которая похищала фото и записывала разговоры

Сотрудники СБУ и правоохранители заблокировали распространение вредоносного программного обеспечения, которое предназначалось для удаленного негласного получения информации с мобильных терминалов

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для скрытого считывания данных с мобильных устройств. Эту программу они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы. Человек, который заказал ПО, сначала получал его тестовую версию.

"Клиенту поступала ссылка, которую он должен был физически "закачать" в телефон нужного ему лица. Программа запускалась автоматически при включении мобильного телефона, не проявляла признаков активности во время работы и действовала тайно от владельца", - пояснили в СБУ.

Благодаря программе удавалось перехватывать телефонные разговоры, СМС - и ММС-переписку, фиксировать местонахождение абонента, копировать общение через мессенджеры и электронную почту, получать доступ к фото- и видеофайлам, хранящимся на мобильном устройстве.

Все эти похищенные данные находились в "личном кабинете" клиента на сайте злоумышленников, однако за постоянное пользование им необходимо было платить.

В результате в Харьковской области провели ряд обысков в офисах и по местам жительства участников группы, во время которых изъяли доказательства противоправной деятельности злоумышленников.

"По заключению специалистов, обнаруженное программное обеспечение, установленное на мобильном устройстве, является специальным техническим средством негласного получения информации", - подытожили в ведомстве.

По этому делу открыли уголовное производство по фактам незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации и несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей или сетей электросвязи.

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