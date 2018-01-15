В США автомобиль залетел на верхний этаж дома
15 января, 2018, 22:50
В Калифорнии (США) автомобиль залетел на верхний этаж офисного здания после того, как врезался в дорожный отбойник
Об этом пишет "ВВС-Украина".
Оба человека, находившихся в авто, получили незначительные травмы. Полиция рассказала американским СМИ, что водитель якобы употреблял наркотики и находится в больнице под наблюдением.
Один человек смог выбраться из машины самостоятельно, а другой - застрял там и больше часа ждал спасателей. Также в результате аварии загорелся небольшой огонь, который потушили пожарные.
Именно они распространили фотографии и обновляли информацию в течение дня. В частности, выложили фото того, как машину вытаскивают из здания. Инцидент произошел в городе Санта-Ана, в 56 км к югу от Лос-Анджелеса.
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