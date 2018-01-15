В СБУ узнали, куда из "ЛНР" сбежал Плотницкий
15 января, 2018, 14:54
Экс-главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий после "отставки" сбежал в Россию
Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.
Он отмечает, что Плотницкий сейчас находится на территории России, но пока не указывает конкретное место пребывания бывшего главаря боевиков.
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"По нашим материалам, Плотницкий находится на территории России. И это пока все, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами", - сказал Гуськов.
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- Напомним, в ноябре Плотницкий написал заявление об "отставке" якобы по состоянию здоровья, назначив на свое место экс-сотрудника СБУ, министра госбезопасности "ЛНР" Леонида Пасечника.
- После заявления об "отставке" Плотницкого некоторые СМИ писали о том, что он поехал в Россию, однако подтверждения этой информации не было.
- Сын Плотницкого Станислав получил паспорт России и переехал в российский Воронеж, где открыл бизнес.
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