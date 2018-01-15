В России нашли неизвестный вид динозавров

15 января, 2018, 21:25

В Кемеровской области России обнаружили неизвестный вид динозавров, который назвали "Сибиротитан"

Об этом сообщают российские СМИ.

Останки доисторического животного нашли возле села Шестаково еще во время экспедиции 2008 года. Кости были похоронены в плотном песчанике - палеонтологам пришлось выбивать их с отвесной скалы на высоте около четырех метров, поэтому исследование окаменелостей затянулось.

Ученые описали новый вид в научном журнале Geobios. Древний ящер был травоядным, достигал от 12 до 20 метров в длину и весил десятки тонн. Если присмотреться к скелету, можно заметить, как расходятся пять ребер, образуя звезду. До этого динозавров с похожим строением не находили.

Ранее считалось, что эти ящеры возникли около 145 миллионов лет назад в Южной Америке, на территории древнего континента Гондвана. Современные данные позволяют предположить, что, возможно, они впервые появились в Азии.