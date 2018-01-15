В России нашли неизвестный вид динозавров
Об этом сообщают российские СМИ.
Останки доисторического животного нашли возле села Шестаково еще во время экспедиции 2008 года. Кости были похоронены в плотном песчанике - палеонтологам пришлось выбивать их с отвесной скалы на высоте около четырех метров, поэтому исследование окаменелостей затянулось.
Ученые описали новый вид в научном журнале Geobios. Древний ящер был травоядным, достигал от 12 до 20 метров в длину и весил десятки тонн. Если присмотреться к скелету, можно заметить, как расходятся пять ребер, образуя звезду. До этого динозавров с похожим строением не находили.
Ранее считалось, что эти ящеры возникли около 145 миллионов лет назад в Южной Америке, на территории древнего континента Гондвана. Современные данные позволяют предположить, что, возможно, они впервые появились в Азии.
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